Leserbrief Lob und Tadel für die Nationalmannschaft Zum Verhalten der Fussballer während der Nationalhymne 24.06.2021, 15.52 Uhr

Da zurzeit Fussball ganz Europa in Atem hält, schaue auch ich die zum Teil tollen Spiele und freue mich an den haargenauen Pässen, den meisterlichen Ballannahmen und den genau gezirkelten Kopfbällen. Als überzeugte Patriotin liegen mir die Spiele unserer Nati ganz besonders am Herzen und ich freue mich immer, wenn sich die Gegner vor dem Spiel in ihren schicken Tenüs aufstellen, das laute Publikum verstummt und die Nationalhymnen der zwei Länder angesagt werden. Und dann die grosse Enttäuschung: Unsere Spieler stehen mit wenigen Ausnahmen da, als schämen sie sich den Mund aufzutun und die wunderbare Hymne mitzusingen.

Ich weiss, die Zusammensetzung unserer Mannschaft ist sehr multikulturell. Trotzdem erwarte ich von Spielern, die die Chance haben, unser Land an Meisterschaften zu vertreten, die Nationalhymne mitsingen. Es sind ja alles Schweizer, und auch wenn sie ihre Wurzeln in anderen Ländern haben, wurden sie bei uns als vollwertige Bürger mit allen Rechten und Pflichten bei uns aufgenommen. Sie erhielten hier ihre schulische und fussballerische Ausbildung. Zusammen mit dem angeborenen Talent wurden sie so zu guten und geschätzten Fussballern und verdienen damit ihren Lebensunterhalt, und dies in den meisten Fällen grossartig.

Singen schweisst zusammen, Singen ist Ausdruck des Herzens, Singen gibt Kraft und zeigt Freude am Spiel und an der Aufgabe auf. Sich auf dem Fussballfeld zu messen und dem Besseren Tribut zu zollen, ist Ausdruck von sportlicher Grösse, Schweigen während der Nationalhymne und hilflos in die Runde zu schauen ist hingegen Ausdruck von Schwäche.

Also, liebe Fussballer, sollte es noch weiter gehen, erwarte ich ein freudvolles Mitsingen und nicht nur von euch, auch von eurem Chef und dem ganzen Trainerstab!

Tony Spillmann, Zug