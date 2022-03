Kolumne: Lohngleichheit in Ehren, aber doch nicht so

Kolumne «Die junge Sicht»: Lohngleichheit in Ehren, aber doch nicht so! Gleichberechtigung in Ehren – aber es ist falsch sämtliche Ungleichheiten aufs Geschlecht zu schieben, schreibt Kathi Büttel. 30.03.2022, 05.00 Uhr

Die SP-Fraktion hat im Kantonsrat am 8. März 2022 eine Motion mit folgendem Wortlaut eingereicht: «Die Motionärinnen fordern den Regierungsrat dazu auf, den weiblichen Angestellten der kantonalen Verwaltung am 8. März, dem Internationalen Tag der Frau, freizugeben, und zwar so lange, bis es keine unerklärbaren Lohnunterschiede mehr zwischen den Geschlechtern in der Verwaltung gibt.»

Gleichberechtigung in Ehren, aber man kann nicht sämtliche Lohnunterschiede auf das Geschlecht schieben. Es gibt noch verschiedene andere Faktoren, die dazu führen, dass Frauen weniger verdienen, wie zum Beispiel das Alter, Ausbildung, Engagement, Teilzeit- oder Vollzeitarbeit. Nie würde ich von meinem Arbeitgeber oder vom Staat verlangen, deshalb einen zusätzlichen Ferientag zu erhalten, nur weil ich eine Frau und angeblich diskriminiert bin.

Sollte eine Frau feststellen, dass sie trotz gleichwertiger Ausbildung und gleicher Arbeit weniger verdient als ihr männliches Pendant, soll sie das Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Am Schluss geht es oft auch um Verhandlungsgeschick bei einem Lohngespräch und nicht um das Geschlecht. Auch würde ich mich als Frau eher schämen, einen freien Frauentag zu erhalten und im Gegenzug von Gleichheit zu sprechen. Eher finde ich es wichtig, dass ich meine persönlichen Ziele als Frau erreiche, ob im Beruf oder im Privatleben durch das, was ich persönlich leiste. Sei es mit einer Weiterbildung oder anderen Erfolgen im Leben.

Am Schluss liegt es auch an uns Frauen, Prioritäten zu setzen, und da lohnt es sich, wenn mindestens für eine Zeitlang die Familie vor der Arbeit kommt. Wir Frauen können stolz sein auf uns und unseren Platz in der Gesellschaft und sollten selbstständig unsere Positionen vertreten, wir brauchen keine Almosen und schon gar keine Bevormundung vom Staat.

Solche Forderungen wie ein freier Frauentag sind meines Erachtens kontraproduktiv und schaden mehr, als dass sie etwas nützen würden. Immer mehr Unternehmen und insbesondere auch die öffentliche Verwaltung legen ein grosses Augenmerk auf die Lohngleichheit. Natürlich ändert sich das alles nicht von heute auf morgen, aber der Wandel ist da. Mit ihrem Vorstoss verharren die linken Frauen deshalb in der Vergangenheit, statt für die Zukunft zu politisieren.

Letztlich ist für mich auch unverständlich, dass gerade diejenigen, die mit solchen Vorstössen nach Gleichstellung schreien, das Rentenalter 65 für Frauen ablehnen.

In der Kolumne «Die junge Sicht» äussern sich Mitglieder der Zuger Jungparteien zu frei gewählten Themen. Ihre Meinung muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.