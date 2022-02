Long Covid: Drei Betroffene aus dem Kanton Zug erzählen

Langzeitfolgen Long Covid hat viele Gesichter – drei Betroffene aus Zug erzählen Die Langzeitfolgen, die nach einer Coronainfektion entstehen können, sind so zahlreich wie unterschiedlich. Wir haben mit drei Zuger Betroffenen gesprochen. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Chronische Müdigkeit, Erschöpfung und Konzentrationsstörungen sind häufige Long-Covid-Symptome. Symbolbild: Maria Korneeva/Moment RF

Als Sandra Kühne (53) im vergangenen September mit unserer Zeitung über ihre Long-Covid-Erkrankung sprach, befand sie sich an einem Tiefpunkt. Nur wenige Tage später verliess sie die Schweiz für vier Monate, um Abstand zu gewinnen und neue Therapien in Spanien und Kolumbien auszuprobieren. Mit Erfolg, wie sich herausstellen sollte:

Seit Mitte Januar ist die gelernte Keramikerin wieder zurück in Cham – und sie fühle sich wie neu.

Die Therapien, die bei ihr angeschlagen haben, stammen von den Nasa- und Guambiano-Ureinwohnerstämmen im Südwesten Kolumbiens. Kühne liess sich dort zwei Monate lang mit traditioneller Medizin aus Heilpflanzen und Honig der Angelitas-Biene behandeln und unterzog sich einer homöopathischen Neuraltherapie. Letztere zielt darauf ab, mit lokalen Betäubungsmitteln Entzündungen zu lindern.

Der ehemalige Oberägerer Gemeindepräsident Pius Meier (64) infizierte sich im Frühling 2020 mit Corona. Das Virus griff sein Nervensystem an, wie er gegenüber unserer Zeitung Ende 2020 erzählte. Er musste Gehen, Reden und Essen neu erlernen. Er hatte in seiner bislang zweijährigen Genesung immer wieder Rückschläge zu verkraften. So auch jüngst: Nachdem sich Meier im vergangenen Dezember boostern lassen konnte, fühlte er sich fünf Wochen lang so gut, dass er Hoffnung schöpfte, bis im Frühling wieder in Vor-Corona-Form zu sein. Doch dann kehrten die Schmerzen, Kraftlosigkeit und Erschöpfung zurück. Auf einen Schlag. «Das wird auch für die Psyche langsam streng», sagt Meier. Und:

«Es gibt Momente, da ist es zum Verzweifeln.»

In guten Phasen konnte er in der Trainingstherapie bis zu 22 Minuten Velofahren. Heute sind es nur noch sechs, bis er völlig erschöpft absteigen muss. Seit kurzem ist Meier Mitglied der Patientenorganisation Long Covid Schweiz. Er will seine vorhandene Energie in den Verein stecken, um jenen zu helfen, die leiden.

Nackenstarre, Schwindelattacken, plötzliches Herzrasen und bleierne Müdigkeit sind nur drei der Beschwerden, von denen eine 29-jährige Baarerin nach ihrer Coronainfektion berichtet. Die Pflegefachfrau ist Mutter zweier Kinder und möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Sie steckte sich Mitte November mit Corona an. Seither bereiten ihr Alltagsaufgaben Mühe. Zu Beginn litt sie an starker Übelkeit, sodass sie innert anderthalb Monaten 18 Kilogramm verlor. Und noch heute kann sie pro Tag nicht mehr als einen Bruchteil dessen zu sich nehmen, was sie vorher gegessen hat. Das bedeutet für sie einen grossen Einschnitt in ihrer Lebensqualität. Schlimmer ist für sie aber: Sie kann sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern, wie sie das gerne möchte.

Und die Kinder sind noch zu klein, um zu verstehen, warum ihre Mama zum Spielen plötzlich zu müde ist.

Die Pflegerin war mehrere Wochen krankgeschrieben. Dann versuchte sie, mit einem 10-Prozent-Pensum wieder einzusteigen. Aber das bereitet ihr Mühe, wie sie sagt. Sie sei erschöpft, könne sich nicht konzentrieren, sich nicht mehr um ihre Patientinnen und Patienten kümmern.

Trotzdem ist die 29-Jährige überzeugt, dass die Massnahmenlockerungen zur richtigen Zeit gekommen sind. Long Covid müsse sicherlich ernstgenommen werden, aber die Gesellschaft müsse auch wieder in die Normalität zurückfinden dürfen.

