Vereine/vrbände «Lose» ist nicht gleich wie «höre» Pro Audito Zug hat zum Referat mit Alexandra Meier, Neuro-Hörtherapie und Horchtraining, eingeladen Für Pro Audito Zug: 11.11.2022, 13.11 Uhr

Zug Das Organ Ohr ist für uns Menschen sehr wichtig. Das erleben wir bei fast jeder Kontaktaufnahme. Dass eine Schwerhörigkeit viele Beeinträchtigungen mit sich bringt, erfahren Menschen mit einer Hörbehinderung auf Schritt und Tritt. Eine beachtliche Zahl von Interessierten wollte über das Thema Schwerhörigkeit und deren Therapieformen mehr erfahren. Die Referentin zeigte eindrücklich auf, was beim Hören aus neurologischer Sicht im Gehirn passiert. Aber auch, was dabei schief gehen kann. Vielen Menschen gelingt es zwar hinzuhören, aber sie verstehen nicht, weil z.B. der Ton nicht richtig im Gehirn andocken kann. Die Konsequenz daraus ist, dass diese Menschen sich nicht mehr konzentrieren können, oft unter Stress geraten und schnell ermüden. Vor allem ältere Leute ziehen sich dann mehr und mehr aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. Damit konnte die Referentin sehr gut erklären, was horchen bedeutet – nämlich aktiv hören und verstehen. Im Gegensatz dazu kann hören heissen, dass wir zwar Töne hören, aber nicht verstehen oder sie nicht verarbeiten.