Menzingen Die Luegeten AG braucht mehr Geld, damit dem Pflegezentrum kein Engpass droht Das Pflegezentrum hat turbulente Zeiten hinter sich. Neben einer Kündigungswelle und dem Ausbruch des Coronavirus Anfang Jahr hat der Verwaltungsrat nun ein Gesuch für eine Aktienkapitalerhöhung gestellt. Es handle sich dabei um eine reine Vorsichtsmassnahme, versichern die Verantwortlichen. Carmen Rogenmoser 27.05.2021, 05.00 Uhr

Die Luegeten AG braucht mehr Geld: Im Februar hat der Verwaltungsrat ein Unterstützungsgesuch für eine Solidarbürgschaft von total 750'000 Franken sowie eine Aktienkapitalerhöhung in unbekannter Höhe an alle Aktionäre gestellt. Das ist aus der Vorlage zur Gemeindeversammlung in Neuheim ersichtlich. Neuheim ist Minderheitsaktionärin des Pflegezentrums in Menzingen, wo auch Neuheimer Platz finden. Genauso wie die Hilfsgesellschaft als ehemalige Trägerin der Institution. Menzingen ist Mehrheitsaktionärin.

«Das Aktienkapital liegt gegenwärtig bei 3,5 Millionen Franken», erklärt Andreas Etter, Menzinger Gemeindepräsident. Das entspreche dem Kapital, mit dem die Institution 2015 bei der Umwandlung in eine AG ausgestattet wurde. Damals wurde die Hilfsgesellschaft als Trägerverein von der AG abgelöst. «Das Aktienkapital ist nun eigentlich zu tief, vor allem im Hinblick auf den Neubau», führt Etter aus. Im August können die Bewohnerinnen und Bewohner, die gegenwärtig in einem Provisorium leben, die neuen Räumlichkeiten beziehen.

Voraussichtlich im August sollen die neuen Räumlichkeiten der Luegeten in Menzingen bezogen werden. Bild: Stefan Kaiser (19. Januar 2021)

Es bestehe aber keine Dringlichkeit, sondern es handle sich eher um eine Vorsichtsmassnahme, sagt der Gemeindepräsident. Solange das Provisorium nicht verkauft oder vermietet sei, könnte ein Liquiditätsengpass drohen. Anders gesagt: Es könnten die finanziellen Mittel fehlen, um allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. «Wir haben den Antrag gestellt, dass das Aktienkapital auf sechs Millionen Franken erhöht werden sollte. Damit würde das Aktienkapital in einem üblichen Verhältnis zum Investitionsvolumen für den Neubau stehen», führt Jürg Brändli, Verwaltungsratspräsident der Luegeten AG, aus und ergänzt:

Andreas Etter, Gemeindepräsident Menzingen. Bild: Stefan Kaiser

«Im Übrigen wurde eine Erhöhung des Aktienkapitals schon seit längerer Zeit diskutiert, es ist daher keine kurzfristige Entwicklung.»

Aufgrund der Höhe des Betrags werde die Angelegenheit zu gegebener Zeit und nach Prüfung aller Daten und Fakten an der Gemeindeversammlung behandelt, sagt Etter. Eine erste Information zur Luegeten AG ist bereits für die anstehende Versammlung vom 14. Juni geplant.

Eine Solidarbürgschaft ist kein Thema mehr

«Im Rahmen des Businessplans und der längerfristigen Liquiditätsplanung zeigte sich, dass sich gegebenenfalls in der Zukunft ein Liquiditätsengpass abzeichnen könnte», sagt auch Jürg Brändli. Zusammen mit der Luzerner Kantonalbank seien verschiedene Szenarien berechnet und beraten worden, wie diesem möglichen Ereignis begegnet werden könnte. «Dabei wurde auch die Möglichkeiten einer Finanzierungsunterstützung durch die Aktionäre geprüft. Es ist unter anderem Aufgabe des Verwaltungsrates, rechtzeitig solche längerfristigen Veränderungen zu erkennen, entsprechende Massnahmen zu prüfen und, wenn nötig, zu realisieren», so Brändli.

Jürg Brändli, Verwaltungsratspräsident Luegeten. Bild: Maria Schmid

Die erwähnte Solidarbürgschaft allerdings sei mittlerweile vom Tisch, sagt Etter. Die Coronapandemie tue ihr Übriges dazu, dass die finanzielle Situation für die Luegeten AG nicht ganz einfach sei. Wie viele andere Pflege- und Alterszentren auch hat die Luegeten mit leeren Zimmern zu kämpfen.

Unterstützen kann man die Institution bei ihrem Neubau-Grossprojekt aber auch privat: Mittels Fundraising können Interessierte Stühle, Regale oder Pflanzen spenden und somit eine «Objektpatenschaft» übernehmen. Das Projekt sei ein Erfolg, so Brändli. «So konnte beispielsweise mit grosser Unterstützung der Kirchen ein wunderbarer Raum der Stille realisiert und die historischen ‹Hans-Schilter-Fenster› in neuer Aufmachung für die Nachwelt erhalten werden.»

Die Situation hat sich beruhigt

Die Luegeten hatte in den letzten Monaten mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach einer Kündigungswelle im Frühling kam es zu zahlreichen Coronafällen. Selbst der Verwaltungsratspräsident sprach von einer Führungskrise. «Die Wogen haben sich geglättet, und wir sind intensiv an den Vorbereitungen für den Umzug. Daneben werden alle anderen Voraussetzungen definitiv geschaffen, dass sich unsere Bewohnenden und deren Angehörige sowie unsere Mitarbeitenden in der neuen Luegeten wohlfühlen», sagt der Verwaltungsratspräsident. Erst kürzlich fand für die Aktionäre eine Führung durch die neue Luegeten statt. «An diesem Anlass haben auch der neue Geschäftsleiter, Roman Anderau, sowie der neue Leiter Pflege und Betreuung, Robert Ribbers, teilgenommen», führt er weiter aus.

Dass sich die Situation beruhigt habe, sagt auch Gemeindepräsident Etter:

«Selbstverständlich braucht das alles noch etwas Zeit.»

Der Neubau sei «eine gelungene Sache». Er hoffe, so Andreas Etter, dass das gute Klima der alten Luegeten in der neuen Luegeten wieder aufleben könne. Das bedeutet dann hoffentlich auch ein richtiger Neustart.