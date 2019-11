Luxusproblem Parkplatz Chefredaktor Harry Ziegler schreibt über die Schwierigkeiten des Parkierens. Harry Ziegler

In der kommunalen Politik beschäftigt momentan ein Thema – und es erregt dabei das eine oder andere Gemüt: Parkplätze. Respektive ihre Nutzung oder Aufhebung. Interessant ist, dass diese Frage vor allem in den grössten Gemeinden – Stadt Zug und Stadt Baar, wobei letztere sich gegen das Prädikat «Stadt» vehement wehrt – auftaucht.

In Zug wird um die Aufhebung von Parkplätzen in der Innenstadt diskutiert. Wobei die Argumente von Befürwortern und Gegnern sich weniger um die Parkplätze an sich, als um die Folgen einer Aufhebung drehen. Die Geschäfte in der Zuger Altstadt werden sterben, gibt es keine Parkplätze in der unmittelbaren Nähe mehr, so die Aufhebungsgegner. Unsinn, wegen eines fehlenden Parkplatzes stirbt kein Laden. Dafür wäre eher Misswirtschaft verantwortlich, tönen die Befürworter einer Aufhebung.

Ähnliches passiert auch in Baar. Hier geht’s um die Kosten fürs Parkieren. Auch hier wird das Lädelisterben-Argument strapaziert: «Kein preisgünstiger Parkplatz = Laden tot». Sein Auto günstig und in Gehdistanz zu Einkaufsmöglichkeiten abstellen zu können, ist wichtig für Gehbehinderte und ältere Menschen. Für alle anderen Autofahrer ist es eine Frage der Bequemlichkeit, somit eher ein Luxus- denn ein echtes Problem. Und für die standortgebundenen Läden gilt in Zeiten des Onlinehandels ohnehin mehr denn je: Stimmt das Angebot, kommt die Nachfrage – auch zu Fuss.