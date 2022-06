Luzern LUKB zeichnet Wasser-Projekt mit 75'000 Franken aus Ein Bildungsprogramm der Luzerner Non-Profit-Organisation Wasser für Wasser hat den ersten Zukunftspreis der Luzerner Kantonalbank gewonnen. Jetzt kommentieren 14.06.2022, 09.52 Uhr

Die drei Erstplatzierten des LUKB-Zukunftspreises 2022, rechts flankiert von LUKB-CEO Daniel Salzmann: (v.l.n.r.) Lior Etter (Wasser für Wasser – Aquademia, 1. Rang), Alina Trieblnig (Kulturhof Hinter Musegg - Die nachhaltigste Versuchung in Luzern, 3. Rang) und Remo Müller (Jubla-Huus Hochdorf, 2. Rang). Bild zvg

Die Luzerner Kantonalbank hat zum ersten Mal einen «Zukunftspreis» verliehen, der mit 75'000 Franken dotiert ist. Mit dem Preis werden Projekte ausgezeichnet, welche einen nachhaltigen Nutzen für die Bevölkerung im Kanton Luzern erzielen.

Erster Preisträger ist das «Bildungsprogramm Wasser für Wasser Aquademia». Das Preisgeld ermögliche der Non-Profit-Organisation die schweizweite Lancierung des Bildungsprogramms, teilte Wasser für Wasser mit. Dieses will untere anderem Schülerinnen und Schülern ein umfassendes Verständnis für Wasser vermitteln und zu einem nachhaltigen Umgang mit der Ressource ermächtigen. «Wir freuen uns sehr über den Preis und sind überzeugt, damit Jugendlichen wichtige Inhalte für einen bewussten Konsum mit auf den Weg geben zu können», sagt Lior Etter, Co-Gründer und Geschäftsführer von WfW, nach der Preisverleihung.

Internet-Voting entscheidet über Preisvergabe

Die 56 eingegebenen Projekte beim neuen LUKB-Preis wurden zunächst von einer Jury geprüft, welche neun Projekte auswählte und für den Preis nominierten. Anschliessend kamen diese Projekte in ein Publikumsvoting. Für die ersten drei Plätze vergibt die LUKB gesamthaft 150’000 Franken.

Das Projekt von Wasser für Wasser holte 4’870 Stimmen, gefolgt von Projekt «Jubla-Huus Hochdorf» (4’130 Stimmen, Preisgeld 50’000 Franken) und «Die nachhaltigste Versuchung in Luzern», initiiert vom Kulturhof Hinter Musegg (2150 Stimmen, Preisgeld 25’000 Franken).

Daniel Salzmann, CEO der LUKB, würdigte laut einer Mitteilung der Bank das hohe Niveau der eingereichten Projekte: «Sie waren in der Regel konzeptionell klar ausgerichtet und auch schon recht konkret in den Umsetzungsplänen. Die Initiantinnen und Initianten haben sehr viel Arbeit und Herzblut investiert». Salzmann wies ebenfalls daraufhin, dass die meisten Projekte auf einem umfassenden Nachhaltigkeitsverständnis basierten: «Nachhaltigkeit umfasst immer auch gesellschaftliche und auch bildungspolitische Aspekte. Viele Projekte waren genau an dieser Schnittstelle positioniert». (mme)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen