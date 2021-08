Leserbrief Macht die Corona-Impfung vergesslich? Lesermeinung zur Solidarität 18.08.2021, 12.29 Uhr

Zu Beginn der Coronakrise haben viele Jugendliche für ältere Menschen Einkäufe getätigt, ein paar Worte gesprochen, viel für unsere Gesellschaft getan. Alles unentgeltlich, um Gotteslohn. Gut ein Jahr später wettern gewisse Kreise sicher auch gegen Teile der Jugendlichen, die viel Gutes getan haben, weil sie, wie wir in jungen Jahren auch, einen Teil ihrer Freiheit wieder geniessen wollen und das mit Tests, die der Staat bezahlt. Die Jugendlichen haben gratis geliefert, jetzt wo wir ihnen was zurückgeben können, stellt man sie an den Pranger. So geht’s sicher nicht!