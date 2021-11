Steinhausen: 80-Jähriger liefert Essen an Kranke und Betagte aus

Mahlzeitendienst Zug Ein paar freundliche Worte gehören mit zum Menü, das der 80-jährige Fahrer an die Tür bringt Erich Schnüriger aus Steinhausen liefert seit sieben Jahren Mittagsmahlzeiten an kranke und betagte Mitmenschen aus. Ende Jahr ist für ihn Schluss als Fahrer des Mahlzeitendienstes der Spitex Kanton Zug. Auf einer seiner letzten Fahrten berichtet er über seine Erlebnisse. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

80-jährig?! Das kann nicht stimmen. Der vitale Erich Schnüriger aus Steinhausen wendet seinen roten Kleinwagen mit dem Spitex-Aufkleber in zügig elegantem Bogen und springt beschwingt hinter dem Steuer hervor. Mit einem gutmütig verschmitzten Lächeln und ein paar herzlichen Worten begrüsst er sämtliche 18 Kundinnen und Kunden auf seiner Tour. Er bringt ihnen das bestellte Mittagsmenü, das in spezielle Behälter abgefüllt und in eine graue Styropor-Schachtel verpackt ist.

Voll bepackt startet Erich Schnüriger aus Steinhausen seine Tour für den Mahlzeitendienst der Spitex Kanton Zug. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 28. Oktober 2021)

«Es können auch schon mal 20 oder mehr Stationen sein», erzählt er. Kollegen anderer Zuger Routen würden vormittags bis zu 34 Standorte bedienen. «Da muss man ordentlich Gas geben.»

Er selbst ist ausschliesslich in seiner Heimatgemeinde Steinhausen unterwegs. Viele seiner Kunden kennt er mittlerweile persönlich und wechselt ein paar freundliche Worte mit ihnen. Schnüriger sagt:

«Manchmal bin ich der einzige Mensch, der ihnen den ganzen Tag über begegnet.»

Im Verdachtsfall machen die Fahrer Meldung

Die Fahrer des Mahlzeitendienstes der Spitex Kanton Zug haben auch eine soziale Verantwortung. «Wenn jemand die Tür nicht öffnet, melden wir das», erzählt Schnüriger. Das passiert auch auf dieser Tour. Die Box des Vortages steht aber vor der Tür zum Abholen bereit. Deshalb macht sich der Fahrer keine Sorgen. «Dann haben sie mit meinem Besuch gerechnet und sind einfach nicht zu Hause.» Er hinterlässt die neue Kiste an gleicher Stelle.

Er selbst habe noch nie einen tragischen Fall erlebt. «Aber ein Kollege fand einmal einen Kunden, der im Wohnzimmer verstorben war.» Solche Vorfälle seien natürlich sehr belastend.

«Auch, wenn ich sehe, dass die Leute zunehmend verwirrter werden oder vereinsamen, ist das schmerzlich.»

Meist aber überwiegt die Freude über die Begegnung mit dem heiteren Lieferanten. «Bei einem meiner Kunden mache ich immer erst gegen Ende der Tour Halt, weil er sonst bereits um neun oder zehn Uhr zu Mittag essen würde.»

Mit Fahren allein ist der Dienst des Mahlzeitenlieferanten nicht getan. Erich Schnüriger trägt die Kisten auf Wunsch in die Küchen der Klienten und startet den Gar- und Aufwärmprozess. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 28. Oktober 2021)

Digitale Tourenplanung gibt die Route vor

Die Reihenfolge bestimmt jedoch der Computer. «Das System haben wir seit einem Jahr», erläutert Schnüriger und deutet auf ein Spitex-Handy, auf dem eine elektronische Tourenplanung aufgeschaltet ist. «Die Route wird täglich optimal abgestimmt.» Der Fahrer bestätigt jeden Besuch mit einer Wischbewegung und schaltet anschliessend die nächste Adresse auf. So werden sämtliche Fahrten erfasst und aufgezeichnet.

Ein mehrstöckiges Gebäude wird anvisiert. Es dauert eine Weile, bis der Summer zur Türöffnung ertönt. Schnüriger erklärt:

«Viele Kundinnen sind nicht mehr so gut zu Fuss und schätzen unsere Dienste deshalb besonders.»

So auch die adrette ältere Dame, die den Fahrer oben schon an der offenen Tür erwartet. «Meine Füsse sind nicht mehr in Ordnung», klagt sie. «Kochen könnte ich schon noch, aber das Einkaufen fällt mir schwer.» Das Essen sei immer ausgezeichnet, betont sie lächelnd.

Erich Schnüriger kennt viele seiner Kunden persönlich und hält schon mal ein kurzes Schwätzchen mit ihnen. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 28. Oktober 2021)

Sicherer Aufwärmvorgang

Zur Wahl stehen jeweils drei verschiedene Gerichte, eines davon vegetarisch. «Alle Menus kosten 23 Franken, wovon die Gemeinde 7 Franken übernimmt. Für den Kunden bleiben also lediglich 16 Franken.»

Erich Schnüriger stellt die Styropor-Kiste auf eine Induktionsplatte, welche der Mahlzeitendienst der Kundschaft zur Verfügung stellt. Er hebt kurz den Deckel und deutet auf die Unterseiten der Behälter. «Jene Gefässe, die gewärmt werden müssen, haben eine besondere Bodenbeschaffenheit», erklärt er. Die Induktionsplatte wärmt also nur, was wirklich warm gegessen wird. Die Salatschüssel und das Dessert bleiben kalt. Nach rund 40 Minuten ist der Gar- und Wärmprozess abgeschlossen und ein Alarm ertönt.

Für den Aufwärm- und Garprozess kann die gesamte Menü-Schachtel aus Styropor auf die spezielle Induktionsplatte der Spitex gestellt werden. Aufgewärmt wird nur, was auch warm verspeist wird. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 28. Oktober 2021)

Auch die nächste Kundin begrüsst Erich Schnüriger herzlich und lässt ihn in der Küche gewähren. «Ich habe den Mahlzeitendienst schon lange und bin sehr zufrieden», sagt sie lächelnd. Beide Daumen hoch hält auch der nächste Kunde und klopft dem Fahrer vergnügt auf die Schulter wie einem alten Freund.

Corona verdoppelte die Bestellmenge

Erich Schnüriger ist seit 8 Uhr früh im Dienst. Bis zum Mittag hat er seine Tour abgeschlossen und kehrt in die Küche des Kantonsspitals Zug zurück. Dort hat er die Menus abgeholt, dorthin bringt er die leeren Gefässe und Kisten des Vortages zurück. Insgesamt sind 20 Fahrer, davon 7 freiwillige, im Dienst.

«Mit dem Ausbruch des Coronavirus standen wir vor der Herausforderung einer fast aufs Doppelte angestiegenen Bestellmenge und gleichzeitig der auf die Hälfte geschrumpften Zahl an Freiwilligen»,

erzählt die stellvertretende Teamleiterin des Mahlzeitendienstes Astrid Nussbaumer, die im Büro neben der Spitalküche arbeitet. «Denn alle Fahrer über 65 Jahren durften wir nicht mehr einsetzen.» Also wurden rasch junge Leute rekrutiert, die aufgrund ausfallender Studienkurse oder Kurzarbeit Zeit fanden für die Fahrdienste. Mittlerweile hat sich die Bestellmenge wieder normalisiert.

Im Frühling dieses Jahres feierte Erich Schnüriger seinen 80. Geburtstag. «Ich leiste nun noch bis zum Jahresende meinen Dienst, danach ist Schluss für mich. Das ist die Regel», sagt er nicht ohne Bedauern. «Ich werde es schon vermissen, die Leute, das Team, das Fahren.» Aber es sei auch schön, wieder mehr Zeit zu haben für die Familie, die Wandergruppe und allerlei Handarbeiten, resümiert der zweifache Vater und dreifache Grossvater.