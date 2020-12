Unfall in ZUg Mann bei Sturz mit E-Trottinett schwer verletzt In der Stadt Zug ist am Freitagabend ein Mann mit einem gemieteten E-Trottinett schwer gestürzt. Dabei zog sich der 29-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen zu. 12.12.2020, 15.04 Uhr

(chi) Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, ereignete sich in der Nähe des Hauptgebäudes der Zuger Polizei ein Unfall. Nachdem ein 29-jähriger Mann die Kontrolle über ein E-Trottinett verloren hatte, fuhr er in eine Mauer und stürzte in der Folge auf die Strasse. Dabei verletzte sich der Mann lebensbedrohlich. Er wurde durch den Rettungsdienst Zug betreut und anschliessend in ein ausserkantonales Spital eingeliefert. Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar.