Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall in der Stadt Zug erheblich Ein Arbeiter ist eine Treppe hinuntergestürzt. Er verletzte sich erheblich und wurde mit einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen. 16.07.2020, 11.16 Uhr

Mit dem Helikopter wurde der erheblich verletzte Mann in ein ausserkantonales Spital gebracht. Bild: zuger Polizei

(haz) Der Unfall ereignete sich laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstagmorgen, 16. Juli 2020, kurz vor 8 Uhr, an der Ringstrasse in der Stadt Zug. Aus noch nicht bekannten Gründen stürzte ein 33-jähriger Arbeiter die Treppe eines Baugerüstes hinunter. Dabei verletzte er sich erheblich.