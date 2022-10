Vereine/Verbände Männerriege löst Rätsel Für die Männerriege Steinhausen: 25.10.2022, 17.48 Uhr

Steinhausen Was soll man an einem schönen Oktobertag anfangen? Die Männerriege Steinhausen wusste es genau. Man wandert durchs Land und kehrt ein. Ziel war dieses Jahr die Sihlmatt. Wer ans Sihlmätteli in der Gemeinde Menzingen denkt, liegt falsch. Die Sihlmatt ist die grössere Schwester und gehört zur Gemeinde Hirzel, Kanton Zürich. Beide Matten säumen die Sihl.

Man teilte sich in zwei Gruppen. Die Langsamen fuhren mit dem Bus bis zur Haltestelle Tal unterhalb des Dorfes Neuheim. Von dort waren es 30 Minuten bis zur Sihlmatt. Sie waren nach dem Bibelwort die ersten am Ziel. Die Schnellen wählten den Weg von Menzingen her. Beide Gruppen vereinten sich in der Bäsebeiz bei der Sihlmatt. Das stattliche Restaurant versteckt sich ein wenig hinter diesem Namen. Dabei ist es eine Entdeckung wert. Rita und Chrigel Lagler meistern mit ihrer Küchenkunst jeden Hunger. Das Fleisch kommt aus der eigenen Landwirtschaft. Vegetarier sind mit Brot gut bedient. Schleckmäuler finden ein Paradies. Nirgends, auch nicht in Berner Bädern, sind die Meringues so gross. Dass die Preise günstig sind, bleibt ebenso in angenehmer Erinnerung.

Die Männerriege ging beschwingt den Weg zurück. Nach der alten Holzbrücke zogen die Bauernhöfe Sennweid, Neutal und Tal vorbei. Sie liessen alle ihr Federvieh über die Wiesen hüpfen. Pferde – man ist nicht nur ein Auto-, sondern auch ein Pferdekanton –, Lämmer und Schafe, Gänse und Enten, Esel und Truthähne erwiesen einem den Gruss. Die Ankunft bei der Haltestelle Tal war dann von strammer Haltung begleitet. Es gab keine Sitzgelegenheit.