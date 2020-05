Maschwanderstrasse in Hünenberg wird saniert Der Kantonsstrassenabschnitt der Maschwanderstrasse in Hünenberg von der Bützen bis zur Kantonsgrenze Zug/Zürich bekommt ab Montag, 18. Mai 2020, bis voraussichtlich im September 2020 einen neuen Strassenbelag. Die Arbeiten werden mit grösster Rücksicht auf den Moorschutz ausgeführt. 07.05.2020, 12.00 Uhr

Die Maschwanderstrasse in Hünenberg wird ab 18. Mai saniert. Bild: PD

(haz) Der Belag der Maschwanderstrasse in Hünenberg ist von der Bützen bis zur Kantonsgrenze Zug/Zürich in einem schlechten Zustand, wie die Baudirektion des Kantons Zug mitteilt. Der zirka 1,3 Kilometer lange Abschnitt der Kantonsstrasse muss darum saniert werden. Da das Vorhaben in der Moorlandschaft liegt und unmittelbar an die Naturschutzgebiete angrenzt, werden möglichst geringe bauliche Eingriffe angestrebt und der Strassenquerschnitt nicht verbreitert. Auf dem ganzen Abschnitt erfolgt eine Belagssanierung. Der Kiesparkplatz bei der Maschwanderbrücke sowie die auf der anderen Strassenseite teilweise marode Bankettsicherung werden instand gesetzt, um eine Unterspülung der Strasse zu unterbinden und die nebenan liegende Moorfläche zu schützen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Verbesserung der Ableitung des Strassenabwassers wird teilweise das Quergefälle optimiert.