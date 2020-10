Leserbrief Masken retten Leben «Urner Arzt fordert Ende der Maskenpflicht», Ausgabe vom 17. Oktober 20.10.2020, 16.35 Uhr

So viel kompakt vorgetragenen Blödsinn habe ich wohl noch selten gelesen. Den Lügen in den Behauptungen von Kollege Gianmarco Sala muss klar widersprochen werden. Masken haben zwar Nachteile, aber enorme Vorteile in Zeiten, in denen ein einigermassen normales Leben noch möglich sein soll. Entscheidend ist nämlich die virale Last. Also mal ganz kurz und prägnant: Die Viruslast, das heisst die Menge der aufgenommenen Viren bei einer Ansteckung, wird entscheidend durch Masken verringert und daher verlaufen die Infektionen wesentlich milder. Die Menge der Viren, mit denen ein Mensch infiziert wird, kann entscheiden, ob diese Infektion einen milden oder einen heftigen oder gar tödlichen Verlauf nimmt. Das zeigt die aktuelle Ansteckungswelle im Vergleich mit den tödlichen Fällen zurzeit und im Frühjahr. Oder noch einfacher: Masken schützen zwar nicht immer vor Ansteckung, aber sie retten Leben! Punkt.