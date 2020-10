Schwerpunkt Masken- und Sitzpflicht: Zuger Konzertlokale und Kulturinstitutionen beschweren sich kaum über Coronamassnahmen Kürzlich hat der Bundesrat verschärfte Massnahmen für öffentliche Räume und Gastronomie beschlossen. In Zuger Betrieben spürt man die finanziellen Auswirkungen, zeigt aber Verständnis. Vanessa Varisco 21.10.2020, 17.30 Uhr

Die Coronafallzahlen steigen, die Verordnungen werden strikter. Am Sonntag wurden die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie vom Bundesrat verschärft. Seit Montag gilt unter anderem: Sitzpflicht in Gastronomiebetrieben und Ausgehlokalen. Bis zum Platz muss ausserdem eine Schutzmaske getragen werden, die nur zum Trinken und Essen abgenommen werden darf. In öffentlich zugänglichen Gebäuden wie etwa Museen, Kunsthäusern und Einkaufszentren wurde des Weiteren eine Maskentragepflicht verordnet. Beim Einkaufen musste die Maske im Kanton Zug schon seit knapp zwei Wochen getragen werden.



In Nachbarkantonen klagen vor allem Club- und Barbesitzer über die verordneten Massnahmen. Einige Lokale, wie etwa das Luzerner Konzertlokal Schüür, schliessen von sich aus die Türen. Wie stehen Zuger Konzerthallen und Ausgehlokale den Massnahmen gegenüber? Und was bedeuten die Verordnungen für Kulturinstitutionen wie das Zuger Kunsthaus?

Finanziell haben sich die Massnahmen spürbar gemacht. Das weiss auch der Inhaber der Zuger Lounge & Gallery (L&G) Philipp Waldis: «Die Gästezahl ist stark limitiert und die Schutzmassnahmen sind kostspielig.» Schon im Sommer hatte es verschärfte Massnahmen gegeben, als die Zuger Regierung beschlossen hatte, dass sich in Bars maximal 100 Personen in Clubs und Bars aufhalten dürfen, 30 davon im Innenraum.

Doch Waldis hat Verständnis für die Situation, oberste Maxime sei die Sicherheit. Es sind denn auch nicht wirtschaftliche Überlegung, die den Clubinhaber am meisten beschäftigen in Bezug auf die Coronamassnahmen. Die L&G wolle in einem sicheren Rahmen Platz bieten, um soziale Kontakte und das Nachtleben zu pflegen. In anderen Kantonen, wo die Clubs geschlossen würden, verschiebe sich Letzteres nämlich vermehrt in den illegalen Bereich, was «unkontrollierbar und somit gefährlich» sei, so Waldis. Von einer Schliessung von sich aus sieht der Club deshalb ab. Waldis:

«Wir sind nichts anders als eine vernünftige Antwort auf das bestehende Bedürfnis unserer Gesellschaft und stillen dies in einem sicheren Rahmen.»

Die Einhaltung des Schutzkonzepts sei deshalb selbstverständlich und von grösster Bedeutung und daher sei es, bislang in der L&G noch nie zu einer Ansteckung gekommen. Waldis distanziert sich vehement von Ausgehlokalen, die sich nicht strikte an die Verordnungen halten. Er findet: «Diese schaden dem Ruf unserer Branche und zerstören das Vertrauen der Bevölkerung in die Nachtgastronomie.»

In der Chollerhalle verändert sich laut dem Geschäftsführer Graziano Grieder nicht viel. Das Programm wurde bereits im Sommer entsprechend umgestellt: Die Kunterbunt-Konzertreihe mit Schutzkonzept wurde eingeführt. Die Besucher sitzen dabei an Tischen – zwischen den Tischen besteht ein Abstand von mindestens 1,5 Metern – essen zu Abend und geniessen das Konzert. Neu ist nun einzig, dass die Besucher auf dem Weg zum Tisch eine Maske tragen müssen. Mit diesem Konzept fahre man gut, so Grieder. Er betont:

«Da wir schon länger anders geplant haben, wird durch die neuen Massnahmen nicht unser ganzes Programm auf den Kopf gestellt.»

Weitere angefragte Betreiber grösserer Konzertlokalitäten und Veranstaltungsräume im Kanton Zug geben noch keine Auskunft, wie es weitergeht. Man stecke noch mitten in der Planung, heisst es auf Anfrage.

Sicherheit dank eingehaltener Massnahmen?

Maskentragepflicht gilt auch im Kunsthaus Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 21. Oktober 2020)

Wenig Grund zur Sorge wegen der beschlossenen Massnahmen sieht man beim Kunsthaus Zug. Die Maskenpflicht sei laut Raffaella Manferdini, Medienverantwortliche des Kunsthauses, gut umsetzbar. Man habe ausserdem die Gruppengrösse für Veranstaltungen auf 25 Personen reduziert und Pendler in der Belegschaft nach Möglichkeit ins Homeoffice versetzt. Dass die Besucher wegen der Maskenpflicht ausbleiben, fürchtet sie nicht. Eher im Gegenteil:

«Ich habe den Eindruck, dass sie sich so sicherer fühlen und an Orten wie dem Kunsthaus Gefallen finden, weil die Massnahmen hier gut eingehalten werden können.»

Es sei spürbar, dass die Bevölkerung Kunst- und Kulturangebote vermisse.

Kinobetreiber befürchtet Abwärtstrend

Von den neuen Massnahmen betroffen sind auch die Zuger Kinos. Bislang herrschte dort keine Maskentragepflicht, allerdings wurde von den Betreibern empfohlen im Eingangsbereich eine zu tragen, wo die Abstände nicht eingehalten werden können. «Für uns sind die Verordnungen sehr wahrscheinlich einschneidend», erklärt Thomas Ulrich, Geschäftsführer der Zuger Kinos.

Solche Szenen dürfte es länger nicht mehr geben: Zuschauer im Kino Seehof ohne Schutzmaske. Stefan Kaiser (Zug, 9. November 2016)

Um abzuschätzen, wie sich die Maskenpflicht langfristig auf die Besucherzahlen auswirke, sei es noch zu früh. Ulrich vermutet aber einen Abwärtstrend, da er bereits jetzt mitbekommen hat, dass Besucher wegen der Massnahmen auf den Kinobesuch verzichten. Die Auswirkungen bekommen die Kinos ausserdem im Bereich Konsumation zu spüren. Anders als in Restaurants gibt es nicht genügend Kapazität, für alle Konsumenten einen Sitzplatz im Foyer zu gewährleisten.

Ein Stehapéro wurde zum Sitzapéro

In den Kinos finden derzeit und bis zum 24. Oktober die Zuger Filmtage statt. Das OK sei allerdings von den neuen Schutzmassnahmen nicht überrumpelt worden, da die Veranstalter von sich aus früh eine Maskenpflicht kommuniziert hatten. Dass jemand deswegen den Filmtagen fern bliebe, sei ihr deshalb nicht bekannt, gibt Festivalleiterin Eveline Stadler Auskunft. «Wir hatten somit natürlich in der Planung einen Mehraufwand, aber den haben wir in Kauf genommen, da wir einerseits vorbildlich handeln und planen wollten und andererseits das Zeichen setzen: Kunst und Kultur sind auch in diesen Zeiten möglich», ergänzt sie. Deshalb sei das Organisationskomitee schon vor der Bekanntgabe der neuen Massnahmen mit der Polizei in Kontakt gewesen und habe sich abgesichert.

Umplanen musste man letztlich ich doch an einer Stelle. Wegen der Sitzplatzpflicht war der Eröffnungsapéro an Stehtischen nicht durchführbar, weshalb man auf Sitzgelegenheiten schuf.



Situation wird laufend geprüft

Im Sommer waren die kantonalen Massnahmen bekanntlich strikter als im schweizweiten Vergleich. Nun sieht der Kanton vorerst davon ab, auf die Bremse zu treten und weiter zu gehen als der Bund. Wie Aurel Köpfli, Medienverantwortlicher der Zuger Gesundheitsdirektion, Auskunft gibt, behält man die Situation laufend und prüft mögliche Massnahmen, sodass diese bei Bedarf rasch in Kraft gesetzt werden können. Dazu gehörten auch weitere Einschränkungen bei Gastronomiebetrieben oder Ausgehlokalen. Köpfli präzisiert:

«Das Spektrum der möglichen Massnahmen reicht dabei von einer Ausweitung der Maskenpflicht über eine Reduktion der zulässigen Personenanzahl bis hin zur Schliessung von Lokalen.»

Der im Frühling vom Bundesrat beschlossene Lockdown sei der richtige Entscheid gewesen, so Köpfli. «In der jetzigen Phase nehmen wir Entscheide zielgerichtet vor, nämlich dort, wo wir ein erhöhtes Ansteckungsrisiko sehen.» Deshalb werde bei jeder Verschärfung genau analysiert, ob damit zielgerichtet eine Stabilisierung der Neuinfektionen erreicht werden könne.

Wann weitere Schritte ergriffen und welche Verordnungen man beschliessen würde, lässt Köpfli offen. Für den Entscheid, ob weitere Massnahmen nötig sind, würden verschiedene Faktoren einbezogen: Neben den täglichen Fallzahlen werde auch die Zahl der Hospitalisationen sowie die Lage beim kantonalen Contact-Tracing analysiert.