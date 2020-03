Massiv teurer: Der Baarer Kirchenrat bricht die Planung der Pfarreiheimsanierung ab Die Berechnung des Projekts hat Kosten von 10,4 Millionen Franken ergeben mit einer Abweichung von plus/minus 20 Prozent ergeben. Das sei politisch nicht durchsetzbar, schreibt der Kirchenrat. Raphael Biermayr 04.03.2020, 10.34 Uhr

Das Pfarreiheim St. Martin wurde 1958 gebaut. Bild: Christoph Jud



Die Planung der Erweiterung und Erneuerung des Pfarreiheims St. Martin wurde vor zweieinhalb Jahren aufgenommen. Das Siegerprojekt aus einem Architekturwettbewerb sah unter anderem die Erneuerung der Bausubstanz aus dem Jahr 1958, die Verlegung der Saalküche im Erdgeschoss an die Westseite des Gebäudes, den Einbau von zwei Aufzügen sowie die Realisierung von drei Wohnungen im Dachgeschoss vor. Ein Deckeneinschnitt sollte Tageslicht in das Foyer vor dem Pfarreisaal bringen, teilt der Kirchenrat mit.

Ende Januar 2020 erhielt der Kirchenrat dann die Kostenberechnung gemäss dem aktuellen Stand der Planung. Diese belaufe sich nun auf 10,4 Millionen Franken und ist beim derzeitigen Stand der Planung mit einer Ungenauigkeit von plus/minus 20 Prozent behaftet. Um alle Risiken abzudecken, müsste der Kirchenrat somit einen Baukredit von 12,5 Millionen Franken beantragen.

«Davon ausgehend, dass das Projekt nach der Durchführung des Projektwettbewerbs auf 4,95 Millionen Franken veranschlagt worden war, kam der Kirchenrat in seiner Beurteilung zum Schluss, dass Kosten in der Höhe von 12,5 Millionen Franken für den Umbau in der geplanten Form nicht zur rechtfertigen und politisch wohl auch nicht durchsetzbar wären», heisst es in besagter Mitteilung weiter.

Fast 600 000 Franken sind bereits investiert worden

Der Kirchenrat habe aufgrund dieser Ausgangslage beschlossen, die Planung per sofort zu stoppen «und das Projekt abzubrechen». Die bisher investierten Planungskosten belaufen sich auf 585 000 Franken. Der Kirchenrat werde sich in einer Klausurtagung demnächst über das weitere Vorgehen Gedanken machen.

Das Pfarreiheim könne im aktuellen Zustand problemlos noch während einiger Jahre seinen Zweck erfüllen, wenn einige dringliche Arbeiten ausgeführt würden. Dazu zähle etwa der Ersatz der bestehenden Heizung. Da der auf Anfang 2021 angekündigte Baubeginn mit dem Abbruch der Projektierung für die Erneuerung hinfällig geworden ist, müssen die Nutzer des Pfarreiheims somit in absehbarer Zeit kein Provisorium beziehen, teilt der Kirchenrat mit.