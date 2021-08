Stadtzuger Parkhaus An der Aa wird saniert

Massnahme Das Parkhaus An der Aa in der Stadt Zug wird umfassend saniert Die Sanierung beginnt am 30. August und dauert bis zum 31. Januar 2022. Unter anderem entstehen neue Elektro-Ladestationen. 19.08.2021, 14.45 Uhr

Das Parkhaus An der Aa. Bild: PD

(rh) Das Parkhaus An der Aa wurde 1991 gebaut und besitzt zwei Parkebenen. Total stehen 203 Parkplätze zur Verfügung. In den letzten 30 Jahren wurden keine grösseren Instandsetzungen am Gebäude vorgenommen, was eine Sanierung nötig macht. Dies schreibt die Baudirektion in einer Medienmitteilung. Der Bodenbelag besteht grösstenteils aus einem Hartbetonüberzug. Dieser Überzug weise insbesondere im 2. Untergeschoss viele Schäden auf, die grossflächig saniert werden müssen.