Corna-Massnahmen: Zuger Wirte atmen auf

GASTRONOMIE Zertifikatspflicht ist Geschichte: Zuger Wirtepräsidentin kann aufatmen Im ganzen Land fallen die Masken, bei Barbara Schneider die Anspannung: Der Bundesrat ebnet der obersten Zuger Gastronomin den Weg in die Normalität – ihr und einer ganzen Branche. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 16.02.2022, 18.00 Uhr

Als Bundesratssprecher André Simonazzi die Medienkonferenz in Bern eröffnet, lehnt sich in Oberägeri Barbara Schneider noch zurück. Die Arme vor der grau gestreiften Bluse verschränkt, die Mundwinkel zu einem angedeuteten Lächeln nach oben gezogen, als wisse sie, was kommen wird.

Barbara Schneider am Tag, als die Maskenpflicht fällt. Bild: Matthias Jurt (Oberägeri, 16. Februar 2022)

«Natürlich hoffe ich, dass der Bundesrat die Zertifikatspflicht abschafft», hatte Schneider kurz zuvor zu einem Journalisten von «Radio Central» gesagt, das die gleiche Idee hatte wie unsere Zeitung - nämlich die oberste Zuger Wirtin zu begleiten, wenn Bundespräsident Ignazio Cassis verkündet, worauf Beizerinnen und Beizer von Genf bis Chur, von Chiasso bis Neuhausen, in Luzern, Zug und Schwyz seit fast zwei Jahren hoffen: das (weitgehende) Ende der Coronamassnahmen.

Als könnte sie zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder durchatmen

Mit der ersten Silbe, die FDP-Magistrat Cassis im Bundesmedienzentrum von sich gibt, beugt sich am runden Tisch im «Rössli» Barbara Schneider näher zum Tablet. Der Daumen schnellt nach oben, als der Bundespräsident das Ende der Zertifikatspflicht verkündet, Schneider entweicht ein gepresstes «Super!», als die Einschränkungen für Grossveranstaltungen fallen.

Cassis redet weiter, Gesundheitsminister Alain Berset war noch nicht einmal richtig im Bild, da sitzt Schneider schon wieder aufrecht da; einen Ausdruck im Gesicht, als könnte sie zum ersten Mal seit 23 Monaten wieder richtig Luft holen.

Alles anders am 16. Februar 2022

Am 16. März 2020 schickte der Bundesrat das Land in die ausserordentliche Lage, machte zu, was zum Leben nicht notwendig war. An diesem Montagabend öffnete Schneider eine Flasche Wein, um den Schrecken hinunterzuspülen. Am 16. Februar 2022 ist alles anders: Im ganzen Land fallen die Masken. Und die Präsidentin des Zuger Wirteverbandes macht eine Flasche Wein auf, um zu feiern:

«Ich bin erleichtert, überglücklich – darauf haben wir gehofft. Jetzt können wir wieder alle Gäste begrüssen, auch die, die wir lange nicht mehr sehen durften.»

Das Wiedersehen ist das eine, die Wirtschaftlichkeit das andere. Zertifikat und 2-G-Regeln haben Geld gekostet. Gegenüber dem Vorjahr habe sie im vergangenen Dezember 22 Prozent weniger Umsatz gemacht, im Januar liege sie 30 Prozent hinter 2021, sagt Schneider und unterstreicht mehr als einmal, es müsse im Interesse jedes Gastronomen, jeder Unternehmerin liegen, nicht vom Staat abhängig zu sein, sondern eigenes Geld zu verdienen.

Der erste Schritt ist getan, die Fasnacht steht vor der Tür

«Jetzt wiederholt es sich ein bisschen», sagt die Zuger Gastropräsidentin, während Gesundheitsminister Alain Berset die letzten beiden Jahre resümiert. Schneider steht auf, trägt ihre Espressotasse zum Buffet, wo ein Zettel die Goldplakette für 30, den Legoren-Pin für 5 Franken bewirbt. In Oberägeri machen sie sich bereit für die 187. Legorenfasnacht, das «Rössli» ist am «Güdeldienstag», dem Haupttag in Oberägeri, ausgebucht.

«Jetzt freue ich mich noch mehr auf die Fasnacht als ohnehin schon»,

sagt Wirtin Schneider, die trotzdem nicht glaubt, dass die Beizerinnen und Beizer jetzt überrannt werden. Der erste Schritt sei getan, aber die Leute müssten immer noch kommen. Die Gastronomie habe dafür zu sorgen, dass die Gäste das Vertrauen wieder fänden. Und es liege an jedem Gast selber, zuhause zu bleiben, wenn er oder sie sich krank fühle.

Am Güdeldienstag ausgebucht: Das Gasthaus Rössli in Oberägeri. Bild: Stefan Kaiser (3. August 2016)

Trotz des Appells: An diesem Mittwochnachmittag ist die Präsidentin von Gastro Zug nicht nur vorsichtig optimistisch, sondern ehrlich erleichtert. «Bist Du zufrieden? Ja super, super. Du weisst ja wie es bei uns an der Fasnacht abgeht», sagt sie am Telefon zu einem Vorstandskollegen.

Schneider hat kaum aufgelegt, die Pressekonferenz im Bundesmedienzentrum wird noch über eine halbe Stunde dauern, da klingelt es im «Rössli» schon wieder: Es ist eine Reservierung für Freitagmittag.

