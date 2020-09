Porträt Max Müller schiesst für die Oberwil Rebells Tore – und trifft auf dem Klavier und als Sänger die Töne Der 18-jährige Streethockeyaner strebt mit den Oberwilern in der bevorstehenden Saison den Gewinn des Doubles an. Neben dem Platz widmet er sich seinen musikalischen Leidenschaften. Michael Wyss 23.09.2020, 05.00 Uhr

«Ziele habe ich einige», sagt Max Müller bestimmt. Der Center der Oberwil Rebells startet in wenigen Tagen mit 18 Jahren bereits zu seiner vierten Spielzeit in der Nationalliga A.

Max Müller wird bereits seine vierte Saison im Rebells-NLA-Team in Angriff nehmen. Bild: Michael Wyss (Zug, 10 September 2020)

«Ich will das Double gewinnen, das ist klar. Es gibt nur dieses eine Ziel für unser Team», zeigt sich der Stadtzuger kämpferisch und führt aus: «Wenn du im Kader der Rebells stehst, kannst du nur dieses Unterfangen verfolgen. Mit Rang zwei können wir uns nicht zufriedengeben.»

Das Palmarès des Young­sters im Fanionteam liest sich bereits beeindruckend: Zwei Meistertitel und zwei Cupsiege in drei Saisons. «Jeder Titel war auf seine Art und Weise schön und ist unvergesslich. Auch die beiden Cuptitel, die wir in Zug vor unseren Fans feierten, waren Highlights für mich».

Auch 2019 haben die Rebells den Schweizer Cup gewonnen. Bild: Patrick Huerlimann, Zug, 27. April 2019)

Starker Zusammenhalt unter den Geschwistern

Müller, der im Sommer die Kantonsschule beendete und in diesen Tagen in Zürich das Jus-Studium beginnt, hat auch eine musische Ader. «Singen und Klavier spielen gehören auch zu meinen Leidenschaften. Das mache ich mit meinen beiden Geschwistern praktisch täglich zu Hause. Das ist viel Balsam für die Seele. Hier kann ich abschalten und Energie tanken.» Seine Geschwister sind auch vom Streethockey fasziniert. Seine Schwester Ella (21) spielt bei den Frauen der Horgenberg Hammers und sein Bruder Tim (23) ebenfalls bei den Rebells in der NLA. «Leider spielen wir beide Center, daher sind wir nicht im gleichen Block», sagt Müller und lacht. «Doch dass wir überhaupt in der gleichen Mannschaft spielen, ist speziell.»

Tim Müller (in Schwarz), der Bruder von Max, ist ebenfalls Center bei den Rebells. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Februar 2020)

Deshalb wird bei den Müllers auch viel über Streethockey gesprochen, oder? «Ja. Tagtäglich ist das Thema. Wir tauschen uns aus, das ist bereichernd.» Unterstützt werden die Müllers bei ihrem Hobby von ihren Eltern und Grosseltern. «Bei unseren Heimspielen sind unsere Liebsten immer im Stadion, was ich sehr schätze. Auch nach den Spielen sind wir im Klubhaus mit unseren Fans zusammen. Das Gesellige ist mir wichtig. Wir sind eine grosse Familie.»

Seit seinem sechsten Lebensjahr spielt Max Müller Streethockey. «Das begann schon früh in Kindergartenalter. Wir spielten im Quartier immer Hockey, und viele Kids waren bei den Oberwil Rebells. Das faszinierte mich einfach, und so kam ich auch zum Verein.» Warum versuchte er sich nicht beim EVZ im Eishockey? «Ich konnte nicht gut Schlittschuh laufen, deshalb wurde ich ein Streethockeyaner», erklärt er grinsend. «Ich bin aber ein grosser Fan des EV Zug.»

Sein grosses Vorbild findet man dann auch im Eishockey: Die Rede ist von Jewgeni Malkin, dem Stürmer der Pittsburgh Penguins. «Deshalb trage ich auch die Nummer 71», sagt Müller. Früher sei der Rebells- und Nationalmannschaftsspieler Raphael Melliger sein Idol gewesen:

«Er war mein ‹Götti› im Klub, als ich im Nachwuchs spielte. Er gab mir immer Schläger, was eine grosse Wirkung auf mich erzielte.»

Max Müller wurde kürzlich zu einem Sichtungstraining für das A-Nationalteam in Zug aufgeboten. «Das Aufgebot machte mich stolz. Es ist natürlich ein Fernziel von mir, den Sprung in den A-Kader zu schaffen». Momentan backt Müller aber noch etwas kleinere Brötchen, denn er spielt bei der Schweizer U18 und will dort im kommenden Jahr in Visp an der Heim-Weltmeisterschaft eine Medaille holen. «Es ist mein Traum, auf das Podest zu steigen. Eine Medaille zu gewinnen, muss immer das Ziel sein.»

Im Sommer 2021 soll eine WM-Medaille her

Internationale Erfahrungen hat der Zuger bereits gesammelt. Im Februar dieses Jahres, vor den Massnahmen gegen die Coronapandemie, durfte der Center mit den Oberwil Rebells in Tschechien an einem Vereinsturnier teilnehmen. «Die Duelle mit den besten Teams aus Europa waren eine gute und wichtige Erfahrung für mich», hat er festgestellt.