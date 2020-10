Medaillen und grosse Gefühle für die Baarer Kunstradfahrerinnen zum Saisonschluss Die Baarerinnen überzeugen mit vier Podestplätzen an der Schweizer Meisterschaft. Für ein Team war es der letzte Auftritt. Vanessa Hotz 26.10.2020, 14.12 Uhr

Dreimal Gold und einmal Silber haben die Kunstradfahrerinnen des ATB Baar an der Schweizer Meisterschaft in Basel gewonnen. Lange Zeit war die Durchführung auf der Kippe gestanden. Dank eines strengen Schutzkonzepts konnte der Wettkampf schliesslich aber doch stattfinden.

Ein besonderer Anlass war es für die Vierer-Weltmeisterinnen. Denn die Schweizer Meisterschaft bedeutete nicht nur den Saisonabschluss, sondern auch das Ende ihrer Karriere als Team. Umso grösser war die emotionale Anspannung. Elena Fischer, Saskia Grob, Vanessa Hotz und Stefanie Moos hielten dem Druck stand und zeigten als letzte Mannschaft eine souveräne Kür. Mit ihrer Darbietung konnten sie den Titel klar verteidigen. Nächste Saison werden Stefanie Moos und Vanessa Hotz mit Carole Ledergerber und Flavia Schürmann die Baarerinnen vertreten. Elena Fischer und Saskia Grob werden sich derweilen auf ihre berufliche Karriere konzentrieren.

Die Baarer Medaillengewinnerinnen (von links): Flavia Schürmann, Elena Fischer, Stefanie Moos, Alessa Hotz, Saskia Schäffler, Vanessa Hotz, Saskia Grab und Carole Ledergerber. Bild: Patricia Kottmann (Basel, 24.Oktober 2020)

Erste Goldmedaille für Baar in einer Kategorie

Das Baarer Sechserteam mit Elena Fischer, Saskia Grob, Stefanie Moos, Vanessa Hotz, Carole Ledergerber und Flavia Schürmann zeigte an der Schweizer Meisterschaft trotz weniger Trainings den höchsten Schwierigkeitsgrad in ihrer Kategorie. Bis auf wenige Unsicherheiten gelang ihnen eine ruhige Darbietung – sie gewannen ebenfalls die Goldmedaille. Für den Baarer Verein ist es der erste Meistertitel in dieser Kategorie.

Bei den Einer-Fahrerinnen überzeugte Alessa Hotz. Ihr gelang es am besten, in nur fünf Minuten das gesamte Können zu zeigen. Die junge Sportlerin hatte eine Rechnung offen mit dem Jahr 2020, musste sie doch coronabedingt unter anderen auf den Start an der Junioren-Europameisterschaft verzichten. An ihrem erst zweiten Elite-Wettkampf überhaupt zeigte sie nun eine schöne Kür mit einem gelungenen Handstand auf dem Lenker ihres Kunstrads. Auch die restlichen Elemente klappten elegant, sodass Hotz ihre erste Goldmedaille in der Elite gewann.

Doppelsieg bei den Einer-Fahrerinnen

Neben Alessa Hotz war auch ihre Trainingskollegin Saskia Schäffler eine Anwärterin für den Titel. Die ganze Saison über konnte die Sportlerin aus Dürnten ZH nahezu perfekte Leistungen abrufen und ihre persönliche Bestleistung des vergangenen Jahres überbieten. Nervenstark zeigte Schäffler am Samstag erneut ein Spitzenergebnis, die Punktzahl reichte zur Silbermedaille.