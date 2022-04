Vereinsbeitrag Laufgruppe Cham mit Medaillensegen am Marathon Für die Laufgruppe Cham: Pius Bieri 19.04.2022, 20.43 Uhr

Laufgruppe Cham Wie im Vorfeld erwartet, ruhten die Hoffnungen auf Erfolg beim Zürich Marathon auf den beiden Leistungsträgern Doris Nagel-Wallimann und Cécile Wheeler, die vor wenigen Wochen schon in die Landesspitze im Halbmarathon gelaufen waren. Cécile Wheeler glänzte in der Kate­gorie Männer 50 mit der schnellen Zeit von 2:39 Stunden und holte sich die Marathon-Silber­medaille.

Doris Nagel-Wallimann nutzte ihre gute Tagesform zu einer sehr guten persönlichen Bestzeit und erlief sich in 2:48 Stunden den feinen 3. Rang in der Kategorie Frauen 35. Die beiden bedankten sich mit den tollen Leistungen bei ihrer Trainerin Patricia Morceli für die strengen, aber erfolgreichen Trainingspläne. Viele weitere Laufgruppe-Athleten erreichten dank des seriösen Trainings neue Bestzeiten über die Distanzen Halbmarathon sowie 10 Kilometer. Das Mixed-Team überraschte in der Besetzung Marco Bortolomiol, Stefanie Scheid­egger und Sibylle Huwiler gar mit dem Sieg in der Halbmarathon-Mannschaftswertung.

Kurt Zürcher läuft den Marathon in 3:16 Stunden

Einmal mehr zeigte der Edli­bacher Kurt Zürcher, was im Marathonlauf Erfahrung wert ist; er erkämpfte sich den tollen 13. Rang in der Kategorie Männer 55, wozu er nicht mehr als 3:16 Stunden benötigte. Die Mitglieder der Laufgruppe Cham sind gut gerüstet für die vielen Wettkämpfe, die sie im Verlauf des Jahres bestreiten werden.