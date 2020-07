Schwerpunkt Mediterranes Flair in der Stadt Zug: Parteien setzten sich für die erweiterte Aussenbestuhlung der Restaurants ein Viele Gastrobetriebe nutzen die Möglichkeit in der Stadt Zug, ihre Aussenbestuhlung zu erweitern. Das ruft nun die Politik auf den Plan. Andrea Muff 24.07.2020, 05.00 Uhr

Abendessen mit Seeanstoss, das kann man seit einiger Zeit in der Stadt Zug. Denn seit der Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe vom 11. Mai haben diese die Möglichkeit, ihre Aussenbestuhlung unentgeltlich zu erweitern. Dadurch wirkt die Stadt belebter, mediterrane Sommergefühle kommen auf. Dieser Zustand soll nun auch nach der Krise bleiben. Bereits Ende Juni reichte die SVP-Fraktion deshalb das Postulat «Unbürokratische, städtische Hilfe für die Gastronomie für das Jahr 2020 und darüber hinaus!?» ein. Nun stösst die GLP-Fraktion ins gleiche Horn. Sie reichte kürzlich das ähnliche Postulat «Unbürokratische und pragmatische Gastropolitik auch nach Corona» ein.

Ein Restaurantbesuch wie in den Ferien: Viele Gastronomen haben ihre Aussenbestuhlung in der Stadt Zug erweitert. Bild: Christian H. Hildebrand (21. Juli 2020)

So stellte GLP-Fraktionschef Stefan Huber fest, dass die Stadt deutlich belebter wirke als im letzten Sommer. Verweile man bei einer Gaststätte, geniesse man nun Orte, die sonst nur als Durchgang dienen. «Insbesondere in Seenähe lädt die erweiterte Aussenbestuhlung zum Geniessen des Seeblicks und legendären Zuger Abendrots ein», schwärmt Huber.

Das sieht auch die SVP-Fraktion so. Sie lobt die unbürokratische Hilfe der Stadt für die Gastronomie und fügt in der Begründung des Postulats hinzu:

«Es ist eine klassische Win-win-Situation entstanden. Gastrobetreiber sowie Gäste erfreuen sich am aktuellen, erweiterten Angebot.»

Die SVP-Fraktion fordert den Stadtrat auf, zu prüfen, ob die erweiterten, gemieteten städtischen Aussenflächen, auch über die Coronapandemie hinaus dauerhaft genutzt werden könnten. Auch die Miete für die Aussenflächen soll den Gastrobetrieben für das Jahr 2020 erlassen werden.

Die GLP-Fraktion schlägt in ihrem Postulat vor, die aktuelle Situation als Pilotversuch zu nutzen, die Vorteile und Nachteile seriös zu evaluieren und auszuwerten. Danach soll dem Grossen Gemeinderat (GGR) ein Konzept für die Zeit nach der Pandemie vorgelegt werden. Dieses soll aufzeigen, was für Erfahrungen gemacht wurden und welche Massnahmen der «aktuellen, unbürokratischen und pragmatischen Gastropolitik» beibehalten werden können. Stefan Huber sagt: «Wir werden dem Stadtrat beantragen, beide Postulate zusammen zu beantworten.»

Schmale Engpässe könnten zum Problem werden

Denn dieses entstandene mediterrane Flair soll nicht mehr so einfach verschwinden. «Ohne die Postulate von SVP und GLP würden die Erkenntnisse wohl nicht nachhaltig gesammelt und verwertet werden und nach der Krise einfach zum Courant normal zurückgekehrt werden», findet Stefan Huber. Für ihn steht fest, dass die erweiterte Aussennutzung, solange sie keine Kosten verursache, auch kostenlos bleiben soll. «Sollte sich zeigen, dass aus irgendwelchen Gründen für die Stadt Kosten entstehen, was wir aktuell nicht sehen können, könnte man darüber diskutieren», so Huber weiter.

Auch dass es zu sogenannten Nutzungskonflikten kommen könnte, schliesst der GLP-Fraktionschef nicht aus. So sei ihm etwa der schmale Durchgang zwischen «Fischmärt» und «Rathauskeller» beim Fischmarkt in der Stadt aufgefallen. «Für Rollstuhlfahrer, Velofahrer oder Familien ist dort ein Engpass. Ich kann mir vorstellen, dass diese Problematik eventuell noch an anderen Stellen sichtbar sein könnte. Dies gilt es, auszuwerten und unkomplizierte Lösungen zu finden.»

Stühle und Tische stehen auch am Seeufer bereit: Ein Abendessen am Zugersee ist möglich. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 21. Juli 2020)

Angebote erfreuen sich grosser Beliebtheit

Auch beim zuständigen Stadtrat kommt die jetzige Situation gut an. Laut Urs Raschle treten die Vorstösse «offene Türen ein». «Wir sind der Meinung, dass wir mit der Erweiterung der Aussenflächen aus der Not eine Tugend gemacht haben und den Gastronomen – pragmatisch und unbürokratisch – eine attraktive Möglichkeit zur Verbesserung des Umsatzes ermöglicht haben», hält der Vorsteher Soziales, Umwelt, Sicherheit (SUS) fest.

Die Angebote, welche so geschaffen worden seien, würden sich grosser Beliebtheit erfreuen und von den Zugern sehr geschätzt werden. Raschle fügt hinzu: «Das freut mich als ehemaligen Geschäftsführer von Zug Tourismus ebenfalls sehr.» So sei es auch wenig überraschend, dass schon einige Anfragen gekommen seien, ob diese Angebote auch bleiben dürften. Dies werde bis Ende Saison sicher so sein, «notabene kostenlos», so der CVP-Stadtrat. «Das weitere Vorgehen prüfen wir gerade, wollen aber auch weiterhin pragmatisch unterwegs sein und für Zug spannende Angebote ermöglichen.»