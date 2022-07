Cham soll vom Durchgangsverkehr befreit werden

Die Chamer Innenstadt ist speziell gelegen. Im Dorfzentrum treffen fünf Kantonsstrassen aufeinander. Was in früheren Jahren der Gemeinde noch zum Vorteil gereichte, entwickelte sich zunehmend zum Ärgernis. Dauerstau zur Rushhour nervt alle Verkehrsbeteiligten. Seit Jahren wälzen Verantwortliche verschiedene Varianten. Den Nachweis, dass etwas geschehen muss, ist schon lange erbracht. So gibt es ein Verkehrskonzept der Gemeinde Cham aus dem Jahr 1983. In diesem ist die Entlastung des Durchgangsverkehrs schon das grosse Thema. Wie dies zu bewerkstelligen ist, stritten sich lange die Geister. Eine Sperrung der Bärenbrücke im Chamer Zentrum fällt bei der Bevölkerung durch. Um das Richtige für Cham zu finden, schauen sich die Verantwortlichen in anderen Orten nach passenden Lösungen um. Die Lösung mit der Überwachung durch Kameras macht letztlich das Rennen.