Mehr Littering in der Stadt Zug wegen Corona Infolge geschlossener Lokale ist in der Stadt Zug und insbesondere am Seeufer mehr Abfall angefallen. Vanessa Varisco 14.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Zuger Seeufer waren in den vergangenen Monaten an warmen Tagen häufiger solche Szenen (hier ein Bild von Mitte September) zu sehen. Bild: Zug

Geschlossene Restaurants und Bars: Wer sich in der Lockdownzeit treffen wollte, der tat dies wohl am ehesten draussen oder ganz gediegen auf Balkonien. In Zug ist vor allem das Seeufer ein beliebter Treffpunkt – schon vor Corona.

Diese Treffen ausserhalb der eigenen vier Wände oder Wirtschaften führten in anderen Kantonen häufig zu mehr Abfall auf öffentlichen Plätzen. Auch als der Lockdown gelockert wurde, denn man blieb vermehrt in der Schweiz statt ins Ausland zu reisen.

Ist das Phänomen in Zug auch bekannt? «Ja, die Mitarbeitenden des Stadtzuger Werkdienstes haben eine Zunahme von Abfall festgestellt», gibt Jascha Hager, Stadtingenieur, Auskunft. «In der warmen Jahreszeit war davon insbesondere die Seeanlage betroffen.» Wobei der Abfall nicht nur in der Tonne landete, sondern auch daneben. «Es gab auch eine Zunahme von Littering.»

Weggeworfene Masken vor allem im Zentrum

Eine Nachfrage bei der Zuger Polizei liefert keine Details zu allfälligem Coronalittering beziehungsweise einem messbaren Anstieg seit der Pandemie. «Wir führen eine Jahresstatistik und keine Statistiken zu spezifischen Zeitabschnitten», erläutert Mediensprecherin Sandra Peier. Dass Littering in schönen und warmen Sommermonaten häufiger vorkomme, habe man ebenfalls festgestellt. Grund: Dann halten sich offensichtlich mehr Leute am Seeufer auf, als wenn es kalt ist und regnet.

Welche Abfälle wurden denn vermehrt gefunden? «Zugenommen haben Essensverpackungen und Getränkebehälter wie Flaschen, die häufig nicht entsorgt, sondern liegen gelassen wurden und werden», beschreibt Jascha Hager. Er schlussfolgert:

«Das war sicher auf die zeitweilige Schliessung der Restaurants und Bars zurückzuführen und eine gewisse Zurückhaltung der Leute gegenüber Restaurantbesuchen.»

Neu fallen auch Masken an, vor allem an Bushaltestellen, im Stadtkern und im Bereich des Bahnhofs. «Zwar werden die meisten korrekt entsorgt, aber teilweise liegen diese auch am Boden», führt Hager aus.

Mehraufwand konnte gut gestemmt werden

Der Werkhof konnte diese zusätzlichen Reinigungsarbeiten laut eigenen Angaben gut stemmen. Geholfen hat dabei auch, dass mit der Pandemie andere Arbeiten wegfielen. So konnten keine Grossanlässe durchgeführt werden, die für den Werkhof immer einen Mehraufwand bedeuteten. Im Übrigen sei der Kampf gegen Littering eine Daueraufgabe. Das bestätigt die Polizei mit ihren Aussagen. Die Gesellschaft habe sich in den letzten Jahren verändert, das Ausgeh- und Kaufverhalten der Leute haben sich ebenso verändert wie die Öffnungszeiten der Nachtlokale und Geschäfte.

Deshalb bleiben sie ebenfalls am Ball. «Im öffentlichen Raum ist die Zuger Polizei sehr präsent, dies mit uniformierten aber auch zivilen Mitarbeitenden», so Peier. Stellen sie dabei einen Gesetzesverstoss fest, zum Beispiel wegen Littering, schreiten sie ein und wenden das Gesetz konsequent an, im Falle von Littering fällt eine Ordnungsbusse über 100 Franken an.