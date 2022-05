Leserbrief Mehr Schriftgelehrte als Samariter Zur Neutralitätsdebatte 03.05.2022, 17.29 Uhr

Der Krieg in der Ukraine hat der Schweiz mehrfach Gelegenheit geboten, die Neutralität zu diskutieren. Jüngstes Beispiel: Die Erlaubnis an Deutschland, die ihr einmal vor geraumer Zeit von der Schweiz gelieferte Panzermunition an die Ukraine weiterzuliefern. Die offizielle Schweiz liess verlautbaren, sie erteile die Bewilligung nicht, und zwar aus neutralitätsrechtlichen Gründen. Konkret heisst das: Der brutale Angreifer Putin wird geschont und dem um seine Existenz kämpfenden Volk der Ukraine wird wichtige Hilfe verweigert. Das ist unsere Neutralitätspolitik! Regungen unseres Mitleids werden durch ein Trommelfeuer von juristischen Argumenten und den Hinweis auf eine Jahrhunderte alte Geschichte totgeschlagen. Ich stelle fest: Offenbar haben wir in unserem Beamtenstaat bedeutend mehr Schriftgelehrte als barmherzige Samariter!