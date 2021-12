Leserbrief Mehr SNB-Direktoren braucht es nicht «5 statt 3 Direktoren für die Nationalbank», Ausgabe vom 7. Dezember 13.12.2021, 13.19 Uhr

Patrick Müller, Chefredaktor von CH Media, kritisiert die Schweizerische Nationalbank (SNB) und schlägt eine Erhöhung der Direktoren von 3 auf 5 vor. Die Ausgangslage ist, dass die Schweiz 66 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung exportiert, davon 26 Prozent in die EU (114 Milliarden). Die Schweiz weist einen chronischen Überschuss in der Leistungsbilanz von ca. 10 Prozent des BIP (rund 70 Milliarden) auf. Dies ist eine Folge von früheren Investitionen im Ausland, woraus mit der Zeit Erträge, Dividenden und Zinsen zurückfliessen. Dieser Rückfluss führt zu einer chronisch starken Nachfrage nach Franken. Ausserdem hat die SNB über Jahrzehnte eine verlässliche Stabilitätspolitik verfolgt, weshalb das Vertrauen in den Franken international sehr hoch ist.

Seit der Einführung des Euros und der Ablösung der wichtigsten europäischen Währung (D-Mark) ist alles anders als früher. Die Europäische Zentralbank (EZB) und ihre Mitgliedsländer haben schon früh den Maastricht-Vertrag, der eigentlich eine Stabilitätspolitik wie für die D-Mark vorsah, gebrochen. Entscheidend war aber der Italiener Draghi, der 2012 alle Faktoren der Stabilität über Bord warf, um dafür die Pleitestaaten der Eurozone vor dem Staatsbankrott zu retten. Die Französin Lagarde macht in der gleichen Richtung weiter. Der Euro ist heute ein Verschnitt der früheren Schwachwährungen Lira und Franzosenfranken.

Was also soll die SNB angesichts dieser Situation machen? Sich an den Euro hängen, wie das unsere Linken predigen? Oder eine Stabilitätspolitik wie bisher betreiben und den Schweizer Franken dem freien Markt überlassen? Das würde zu einem starken Überschiessen führen und die Exporte in die EU wie der Tourismus würden strukturell zusammenbrechen und die Schweiz hätte grosse Arbeitslosigkeit und eine schwerwiegende Wirtschaftskrise.

Die SNB hat einen Mittelweg gewählt, denn sie weiss, dass langfristig eine stabile Währung wichtig ist, um die Spareinlagen der Bürger zu schützen, die Kaufkraft zu verteidigen und damit die Wirtschaft sanft zu laufenden Produktivitätssteigerungen zu bringen. Daraus resultiert Wohlstand für alle. Die SNB begleitet den Euro in seiner chronischen Abwertung bzw. den Franken in seiner Aufwertung. Der Euro, zurückgerechnet mit der damals starken D-Mark, ist seit dem Ende der festen Wechselkurse von 1971 von über 3,50 Franken auf 1,04 Franken gefallen, und seit Einführung des Euros von 1,60 auf 1,04 Franken. Das sind Abwertungen von über 70 Prozent bzw. 35 Prozent. Und die Schweizer Exporte sind noch immer kompetitiv und gefragt im Ausland wie in der EU und den Schweizern geht es besser als allen Bürgern der EU, was zeigt, dass diese Politik richtig ist.

Der Preis dafür ist eine Aufblähung der SNB-Bilanz, denn sie schöpft mittels Interventionen Franken, die sie ins Ausland exportiert. Anlagen in Staatspapiere im Euro Raum (nicht nach meinem Geschmack) und in US-Aktien (bevorzugt) bergen Kursrisiken. Deshalb muss die SNB ein Polster schaffen, das die Linken immer gerne verteilen möchten und den Mechanismus nicht verstehen (wollen, weil sie in die EU wollen).

Die Schweiz kann dankbar sein, einen derart kompetenten und geerdeten Geldpolitiker wie Thomas Jordan an der Spitze der SNB zu haben. Eine Aufstockung auf 5 Direktoren bringt nichts. Die EZB hat 6 und sie produzieren eine Schrottwährung, die Europa eines Tages ins Unglück stürzen wird.

Bevor Patrick Müller das nächste Mal zu diesem Thema in die Tasten greift, empfehle ich ihm, zuerst nachzudenken und erst dann zu schreiben.

Felix Zulauf, Zug