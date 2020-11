Vereine Mehrertrag der Bürgergemeinde Neuheim ist höher als budgetiert Die Bürgergemeinde Neuheim blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das Budget 2021 ist aber deutlich schwieriger planbar. 02.11.2020, 16.25 Uhr

Am 26. Oktober 2020 fand die Bürgergemeindeversammlung in Neuheim statt. Der Bürgerrat sorgte dafür, dass das Coronaschutzkonzept eingehalten wurde. Bei der Bestuhlung wurde auf die Sicherheitsabstände geachtet und für die 25 Besucher galt Schutzmaskenpflicht. Zügig leitete der Bürgerpräsident Gerry Kränzlin durch die Versammlung.

Die Stimmberechtigten genehmigten die Rechnung 2019 mit einem Mehrertrag von 10'238 Franken – ohne Gegenstimmen. Der Mehrertrag ist wesentlich höher ausgefallen als budgetiert. Dies ist einerseits auf Kursgewinne und den Verkauf von Wertschriften, andererseits auf die erstmals angewandte Rechnungslegung gemäss HRM2 zurückzuführen.

Ausgaben im Sozialbereich sind schwer planbar

Das Budget 2021 mit vorgesehenem Mehraufwand von 1669 Franken wurde ebenfalls einstimmig von den Anwesenden genehmigt. Vizepräsident und Verantwortlicher für die Finanzen, Alois Zürcher, wies in seinen Ausführungen darauf hin, dass es sehr schwierig sei, die Ausgaben im Sozialbereich in der heutigen Coronapandemie-­Zeit zu planen.

Unter dem Traktandum Verschiedenes informierte der Präsident die Anwesenden, dass für die Dr.-Zehnder-Stiftung drei Stiftungsratsmitglieder gesucht und gefunden wurden. Beat Obrist und Nicole Zürcher, beide aus Neuheim, sowie Manuela Poeffel aus Baar stellen sich für die Mitarbeit im Stiftungsrat zur Verfügung.

Aus dem Kapitalertrag der Dr.-Zehnder-Stiftung werden alljährlich Stipendien an Jugendliche mit Neuheimer Bürgerrecht entrichtet, welche eine Berufsausbildung oder ein Studium absolvieren.

Fahrzeuge aus vergangener Zeit werden zugänglich

Nach dem offiziellen Teil berichtete der Neuheimer Bürger Lorenz Strickler aus Baar über den Verein Zuger Depot Technikgeschichte ZDT mit Sitz in Neuheim.

In begeisternder Art erzählte er über die Entstehung und die Entwicklung des Vereins. Er informierte über die verschiedenen Aktivitäten wie Führungen und Tage der offenen Tore, wo die Fahrzeuge, Gegenstände und Dokumente aus vergangenen Zeiten dem Publikum gezeigt werden. Er lud alle Anwesenden ein, beim nächsten Tag der offenen Tore das Depot zu besuchen.

Der Präsident dankte am Ende der Versammlung allen fürs Erscheinen und bedauerte, dass der traditionelle Apéro dieses Jahr wegen der Schutzbestimmungen nicht offeriert werden kann.

Für die Bürgergemeinde Neuheim: Pia Isele

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.

Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf den Social-Media-Account Ihres Vereins posten.