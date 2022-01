Leserbrief Mein Leben ist einfacher und reicher geworden Positive Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie 16.01.2022, 12.48 Uhr

Es wird nie mehr so, wie es mal war, zumindest in meinem Leben. Als Gesunde (ohne G2/G3) wurde mir in den letzten Wochen der Zutritt zu Bibliotheken, Restaurants und Veranstaltungen verwehrt, und seit 2020 wurde unser aller Leben systematisch von aussen bestimmt.

Früher habe ich mich beim Wandern in Gasthöfen auf der Strecke verpflegt, heute geniesse ich mein Picknick in der Natur. Dabei habe ich bemerkt, wie gut mir das tut und dass ich mich damit wohl gesünder ernähre. Lädele? Macht seit der Maskenpflicht keinen Spass mehr, und wenn ich etwas brauche, dann kaufe ich gezielt ein. Keine Konzerte, keine Theater und Komödien, keine Veranstaltungen, keine Ausstellungen und Bücher? Nein, das brauche ich nicht mehr. Die politisch angeordneten Einschränkungen haben einen wohl nicht beabsichtigten Vorteil: keine Ablenkung mehr im Aussen. Mein Leben hat sich auf mich und jene Menschen fokussiert, die ich liebe, die mir Gutes tun und die mir gut gesinnt sind. Wir treffen uns privat, kochen gemeinsam, mein Leben hat sich auf das konzentriert, was mir wichtig ist und was mir guttut. Das sind die Menschen und die Natur und nicht die Zerstreuung im Aussen.

Ich habe im Innen erkannt, welche Werte mir wichtig sind: gesunder Menschenverstand gepaart mit Herzensenergie, weniger Ablenkung im Aussen und mehr Selbstreflexion. Das braucht Zeit und Ruhe, die Erkenntnis findet man in sich selbst. Dafür waren die letzten Monate wie geschaffen.

Nein, es wird nicht mehr, wie es einmal war, zumindest in meinem Leben. Ich werde all das, was mir verwehrt wurde, kaum mehr benutzen, denn ich brauche es nicht, um glücklich zu sein. Vielleicht gehe ich noch das eine oder andere Mal ins Restaurant? Jedoch nur noch selten und nur noch in jene, die gesunde Kost anbieten. Meine Kinokarte werde ich für Ess- oder Trinkbares benutzen, weil auch das Kino zur Vergangenheit gehört. Nun, vielleicht ist das alles auch eine Frage des Alters, ich stehe nicht mehr im Berufsleben, bin älteren Datums und habe in meinem Leben schon vieles erlebt.

Mein Leben ist einfacher und reicher geworden, denn es hat sich auf das Wesentliche verdichtet. Die vergangenen Monate haben mir gezeigt, wie wichtig Menschen in meinem Leben sind, sie haben mich gelehrt, den Fokus vermehrt auf das Wir zu richten. Dafür bin ich von Herzen dankbar.

Maja Sigg, Zug