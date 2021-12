Mein Thema Handeln! Gedanken zum schwachen Reformwillen in der Katholischen Kirche Eugen Koller 03.12.2021, 05.00 Uhr

Eugen Koller, Theologe

Obwohl es erstmalig in der Katholischen Kirche ist, dass ein Papst einen weltweiten synodalen Prozess einleitet, sind Lust und Engagement bei vielen Gläubigen in kleinem Rahmen, sich bei der Umfrage (nur zu fünft möglich) zu beteiligen. Seit dem II. Vatikanischen Konzil in den 1960er-Jahren sollte das Hören auf Gott und die Gläubigen wichtig sein. Wie viele Anliegen wurden schon formuliert und eingebracht in der Hoffnung, dass sich die Katholische Kirche reformiert, erneuert und einen guten Weg in die Zukunft geht. Ich denke an die Bemühungen, mit denen die Konzilsbeschlüsse umgesetzt werden wollten, an die diözesanen Synoden 72 mit den vielen geäusserten Anliegen, welche einer lebendigen und glaubwürdigen Kirche dienen sollten.