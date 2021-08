Mein Thema Lächeln Gedanken über eine wichtige menschliche Geste. Andreas Baumann 13.08.2021, 05.00 Uhr

Wann haben Sie das letzte Mal gelächelt? Können Sie es noch innerlich abrufen, wie es sich angefühlt hat? Was hat es ausgelöst? Waren Sie von etwas berührt? Haben Ihre Augen, Ihr Gesicht zu strahlen begonnen? Hat sich Ihr Brustraum, Ihr Herz geweitet? Und hatten Sie plötzlich den Gedanken: Eigentlich ist das Leben schön? Ja, ruft Ihre Erinnerung gerade jetzt wieder dieses Lächeln, dieses Gefühl ab.

«Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.» So heisst der aktuelle Turmspruch an den beiden reformierten Kirchen in Emmenbrücke. Lächeln verbindet. So wenig bewirkt so viel. Es geht direkt ins Herz. Ein Lächeln sagt: Hallo, ich mag dich! Vielleicht ist ein Lächeln auch wieder eine erste Kontaktaufnahme, wenn die Verbindung unterbrochen war. Ich bin dir nicht mehr böse. Ich mag dich trotzdem. Ich will nicht in der Bitterkeit verharren. Schauen wir uns wieder in die Augen.

Lächeln ist für mich auch ein Bild für Gott: Gott lächelt uns und der Welt zu. Gott zeigt uns ein freundliches Gesicht. Das heisst nicht, dass alles in Ordnung ist. Aber wir haben die Liebe und den Segen immer verdient. Und vielleicht bewegt dieses Lächeln Gottes auch in uns ein Lächeln, das ansteckend ist.

Andreas Baumann

Ref. Pfarrer, Emmen-Rothenburg

