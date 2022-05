Mein Thema Neutral Gedanken zur Theologie Hans-Peter Schuler 12.05.2022, 15.28 Uhr

Hans-Peter Schuler, Diakon

Mit diesem Begriff betrete ich ein Minenfeld. Wann bin ich als Theologe neutral? Wann bin ich es als Staatsbürger? Ist dieser Begriff in Stein gemeisselt, oder muss er nicht immer neu übersetzt werden? Lernen wir aus der Geschichte, oder tappen wir in die immer gleiche Falle?

Vieles, was uns lieb und teuer war, wird in der Gesellschaft und in der Kirche in Frage gestellt. Die konkrete Praxis der bewaffneten Neutralität in unserem Land wird hinterfragt. Dient sie als bequemes Argument, um sich herauszuhalten oder als Instrument, um Brücken zu bauen? Wie äussert sich die alltägliche Glaubenserfahrung, und suchen die Menschen heute noch das, was man einst «Erlösung» nannte?

Als Experten spielen Theologinnen und Theologen in den Medien und in der Wissenschaft oft nur noch eine Nebenrolle. Vielleicht sind wir nicht mehr so systemrelevant. Entscheidend ist, dass wir angehende Theologinnen und Theologen so gut ausbilden, dass sie in der Lage sind, mit Medizinern und Ethikern auf Augenhöhe zu debattieren. Was nicht erlöschen darf, ist das Feuer der Leidenschaft, denn in der Theologie überleben lauwarme Überzeugungen nicht – auch nicht solche, die nichts ausser neutral sein wollen.

Hans-Peter Schuler

Diakon, Brunnen

hp_schuler@bluewin.ch