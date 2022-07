Mein Thema Trauern Gedanken zum Umgang mit Verlust. Eugen Koller, Theologe 01.07.2022, 05.00 Uhr

Es könnte sein, dass Sie bereits der Titel der Kolumne abschreckt, diese zu lesen. Wer trauert schon gern? Unumgänglich werden wir im Verlauf unseres Lebens immer wieder mit Verlusten konfrontiert, die bei uns Trauer, Tränen und Ohnmacht auslösen. Wir fragen uns, wie es ohne den geliebten Menschen, nach der einschneidenden Krankheitsdiagnose oder der Kündigung, weitergehen soll.

Trauern ist ein äusserst individueller Prozess. Und doch geben uns Mitmenschen oft unmögliche Zeiten vor, nach denen wir wieder ohne Trauer leben sollten. Ja, oft wird von Trauernden erwartet, dass sie nach dem Verlust eines geliebten Menschen so bald als möglich wieder funktionieren sollten.

Nicht gelebte oder unter den Teppich gekehrte Trauer kann sich psychisch destabilisierend auswirken. Nicht bewältigte Trauer erfordert oft den Beizug von Fachpersonen. Die grosse Frage ist, wie wir uns den Zustand der durch den Tod verloreneren Menschen vorstellen. Der christliche Glaube erhofft sich Erlösung und ein Weiter­leben bei Gott in der Ewigkeit, befreit von den irdischen Sorgen und Lasten.

Wir, die Lebenden hier auf Erden, können in Verbundenheit mit den Lebenden in der Ewigkeit in lebenslänglichem Kontakt bleiben.

Eugen Koller

Luzern, kath. Theologe,

Redaktor Pfarreiblatt Uri Schwyz,

Spitalseelsorger in Schwyz eukol@bluewin.ch