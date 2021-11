Mein Thema Reflexionen zu «wir-sind-ohr.ch» Gedanken zum päpstlichen Aufruf, sich über die Zukunft der Kirche zu äussern. Bruno Hübscher 19.11.2021, 12.30 Uhr

Bruno Hübscher, Seelsorger

Auf obiger Homepage bitten uns Papst und Bischöfe, ihnen unsere Gedanken zu kirchlichen Themen darzulegen. Sie möchten gut hinhören und dann die Kirche fürs nächste Jahrtausend fit machen. In meinem Umfeld gibt es nicht wenige Leute, die sagen, dass dies doch alles nichts bringt. Vor 50 Jahren hatten wir die Synode 72 und schon damals ähnliche Fragen gestellt. Die heissen Eisen wurden in diesen 50 Jahren nie richtig angegangen und werden wohl auch in Zukunft nicht angefasst. Also vergebene Liebesmüh?

Nein! Der grosse Benefit ist in meinen Augen, dass man in der eigenen Familie, im Quartier oder in der Gemeinde bei einem gemütlichen Advents-Umtrunk die Köpfe zusammenstecken kann und sich fragt: «Was tut uns in unserer kirchlichen Gemeinschaft gut? Woran haben die Kinder, die Jugendlichen, die Seniorinnen und Senioren Freude? Wo kann man sich in die Hände spielen und gegenseitig zum Licht- und Hoffnungsträger werden?»

Wenn wir dies tun, bleiben wir auch als Kirche füreinander relevant. Genau solches ist mir in der Adventszeit wichtig. Machen Sie mit. Es tut Ihnen und Ihrem Umfeld bestimmt gut!

Bruno Hübscher

Kath. Behindertenseelsorger Kanton Luzern

bruno.huebscher@lukath.ch