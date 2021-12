Kolumne «Meine Berner Woche»: Mehrsprachig und multikulturell Der Zuger Ständerat Matthias Michel (FDP) schreibt in seiner Kolumne über spezielle Begegnungen auf dem Bundesplatz - und von einem multikulturellen Austausch. Matthias Michel, Ständerat, FDP, Zug 18.12.2021, 05.00 Uhr

Matthias Michel, Ständerat (FDP) BIld: PD

Montag, 13. Dezember

Seit zwei Wochen treffe ich jeden Morgen auf dem Bundesplatz Herrn Fernandes an. Er ist ein friedlicher Bürger aus der Westschweiz, der seine Anliegen zur Klimapolitik mit einem mehrwöchigen Hungerstreik auf dem Berner Bundesplatz manifestiert. Gerade in der Schweiz gibt es eigentlich genügend Wege, um politische Forderungen einzubringen, ohne sein Leben zu riskieren. Gleichwohl lässt mich seine Aktion nicht unberührt.

Heute Morgen sitzt er nicht mehr da – dank eines Lösungsvorschlages der Nationalratspräsidentin hat er seinen Streik abgebrochen.

Dienstag, 14. Dezember

Ab und zu bringe ich Zuger Chriesi nach Bern in der Form einer Kirschtorte. Heute beschenke ich damit das Sekretariat der Geschäftsprüfungskommission (GPK), der parlamentarischen Aufsichtskommission. Quasi zu meinem Einstand als deren Präsident in den nächsten zwei Jahren. Damit verbinde ich auch mein Bestreben, die Arbeit in der GPK mit Zuger Spirit, also effizient zu gestalten.

Abends besuche ich einen Anlass der Parlamentarischen Gruppe «Für die Zukunft der Bilateralen». Es geht um eine zukunftsfähige Beziehung der Schweiz zur EU. Es tut gut, dazu die Aussensicht eines Völkerrechtsprofessors und des französischen Botschafters zu hören. Zusätzlich kann ich mein Sprachgefühl in Französisch stärken.

Mittwoch, 15. Dezember

Einstieg in den Morgen mit der von Geistlichen angebotenen Morgenbesinnung: Sie hilft, zu mir zu kommen und mein politisches Tun zu relativieren. Der politische Start geschieht in der vereinigten Bundesversammlung mit Richterwahlen. Es freut mich, dass der noch amtierende Zuger Obergerichtspräsident Felix Ulrich ins Bundesstrafgericht gewählt wird – mit dem besten Resultat aller neu gewählten Richterpersonen; ich gratuliere!

Der Abend klingt aus mit dem Besuch einer Zuger Kantonsschulklasse im Bundeshaus: Die Fragen der Schülerinnen und Schüler sind erfrischend und ermöglichen ebenfalls, unsere politischen Haltungen und Aktivitäten zu hinterfragen.

Donnerstag, 16. Dezember

Mein heutiger Besuch beim «Coiffeur Italian Style» ist zu einer Art Ritual geworden. Meine Motivation ist weniger der Schnitt als das multikulturelle Erlebnis beim Italiener. Roberto ist ein Barbier aus der Provinz Molise, seit langem in Bern und verheiratet mit einer Schweizerin. Dies erlaubt mir, Reiseerinnerungen aufzufrischen und in die Sprache einzutauchen. Diese Begegnung mit einem in der Schweiz integrierten Italiener motiviert mich auch, mich an einem Anlass über das «Handbuch neue Schweiz» informieren zu lassen. Es handelt von den Herausforderungen wie Bereicherungen durch die Multikulturalität und Migration in unserem Land.

Freitag, 17. Dezember

Natürlich war auch diese Session dicht an politischen Schwerpunktgeschäften. Mit den heutigen Schlussabstimmungen verlassen sie das Bundeshaus quasi Richtung Volk, denn sie unterliegen nun dem Referendum. Bereits angekündigt ist dieses für die AHV-Revision («AHV 21»), die wir dringend benötigen. Die Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre bringt die Gleichstellung mit den Männern in der AHV. Diese musste politisch errungen werden; sie wird mit guten Übergangsentschädigungen für die betroffene Generation abgefedert. Eigentlich müsste das eine auch für das Volk akzeptierbare Vorlage sein.

In der Rubrik «Meine Berner Woche» geben eidgenössische Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus dem Kanton Zug Einblick in ihr persönliches Tagebuch, das sie während der jeweiligen Sessionen für die «Zuger Zeitung» führen.