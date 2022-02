Kolumne Meine Fasnacht: Die Furcht vor den vollmaskierten Hudis Unser Autor erinnert sich an frühere Begebenheiten während der fünften Jahreszeit in Zug. Marco Morosoli 26.02.2022, 05.00 Uhr

Meine Eltern haben sich an der Fasnacht in Brunnen kennen gelernt. Dass mein Vater vor rund 70 Jahren solche Narreteien im Schwyzer Klosterdorf besuchte, ist für mich noch heute schwer vorstellbar. Aber er log in dieser Angelegenheit sicher nicht. Fasnacht fand in unserer Familie statt, aber eher auf Sparflamme. In der Stadt Zug hatte die fünfte Jahreszeit in meiner Jugend keine Tradition. Es gab nur die Greth Schell, welche am Fasnachtsmontag durch die Zuger Altstadtgassen lief. Ich mochte diesen Brauch nicht. Nein, gar nicht. Wieso: Die Greth Schell und ihre Mitstreiter trugen eine Vollmaske. Das lehrte mich das Fürchten. Nicht zu sehen, wer genau sich hinter einer Maske versteckt, flösste mir immer grossen Respekt ein. Da konnte die andere, unbekannte Seite noch so viele Geschenke bei sich haben.

Noch schlimmer in Erinnerung habe ich die vollmaskierten Hudis aus dem Lauriedhofweg-Quartier. In diesem Zuger Stadtteil ging ich immer zum Spielen, wenn mir meine Strasse zu klein war. Immer stimmt nicht, denn in der Fasnachtszeit hatte diese Zone für mich – und viele andere, die im Guthirt in die Primarschule gingen – den Status einer verbotenen Stadt. Es waren dort Hudis unterwegs, die mit ihren mitgeführten Teppichklopfern Passanten verdroschen. Hart war dabei, dass wir einige der Hudis von der Schule oder vom Quartier her hätten kennen müssen. Aber andere nur mit dem Hören zu erkennen, das können höchstens Hunde, wie die «NZZ am Sonntag» kürzlich berichtete.

Bei Menschen funktioniert dies nur leidlich. Wir sind auf Gesichter fixiert. Sind nur schon Masken am Kopf, welche Mund und Nase bedecken, fehlen dem Menschen Punkte, um das Gesicht des Gegenübers einordnen zu können. Das zeigten die zwei Jahre Coronapandemie bei Frau und Mann Maske auf eindrücklich. In Fasnachtszeiten sind Vollmasken oftmals für diejenigen, die sich dahinter verstecken, ein Freipass, um unerkannt dies oder das tun zu können. Die gesellschaftliche Kontrolle fällt mit Maske völlig weg. Die Verantwortung für seine Taten ebenso. Deshalb flössen mir Vollmasken auch noch im gesetzteren Alter eine gewisse Furcht ein.

Es gibt für mich eine Ausnahme: Die Greth Schell und ihre Lölis. Diese schlüpfen am Fasnachtsmontag kurz in eine andere Rolle. Treibt es einer dieser Vollmasken zu bunt, dann liest ihm einer aus der Zunft – der Schreiner, Drechsler und Küfer, die diesen Stadtzuger Brauch hochhalten – mit Sicherheit die Leviten. Teil einer Zunft zu werden, das ist ein hohes Gut. Fasnacht ist miteinander Freude haben, wenngleich einem aktuell der Ernst des Lebens täglich immer wieder einholt.