Leserbrief «Meine Solidarität ist aufgebraucht» Zur Coronapandemie, deren Auswirkungen und zu deren Kosten 15.12.2021, 13.27 Uhr

Gemäss BAG kosten Corona-Erkrankte pro Tag auf der Bettenstation zwischen 1500 und 1800 Franken. Ein einziger Tag auf der Intensivstation kostete 2020 sogar zwischen 3500 und 4500 Franken. Ein einziger Tag verschlang also runde zehn (in Zahlen: 10) Monatsprämien meiner Krankenkasse. Bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 30 Tagen auf der IPS also gegen 100000 Franken. Etwa die Hälfte davon leider auch zu Lasten der Steuerzahler. Wöchentlich werden ca. 40 Millionen Franken für Schnelltests ausgegeben, welche grobfahrlässig herbeigeführt werden (z.B. Pflegepersonal, das sich nicht impfen lässt, aber jeden Tag einen Test beansprucht, ohne diesen zu zahlen).

Meine Solidarität ist aufgebraucht. Die Impfungen haben sich in jeder Beziehung als sehr gut wirksam, verträglich und sicher herausgestellt. Ich bin deshalb nicht mehr bereit, via Prämien und Steuern an die von den Impfnörglern grobfahrlässig und mutwillig verursachten Kosten zu zahlen. Es ist höchste Zeit für griffige Massnahmen:

Impfverweigerer sollen ab sofort die vollen Kosten einer allfälligen medizinischen Behandlung in Rechnung gestellt werden. Impfverweigerer sollen zudem wegen Covid in den Spitälern nur noch behandelt werden, wenn genügend Plätze und personelle Ressourcen vorhanden sind (Ausnahme: ärztliches Attest bei gesundheitlicher Vorbelastung). Krebs- und andere wichtige Operationen und Behandlungen dürfen nicht zu Gunsten der Impfverweigerer verschoben werden.

Impfverweigerer unterzeichnen einen Verzicht auf medizinische Behandlung im Fall einer Corona-Erkrankung. Das heisst, Verzicht auf rechtlichen Anspruch für ärztliche Behandlung. Behandlung nur, wenn genügend Ressourcen vorhanden sind und keine anderen Operationen verschoben werden müssen. In diesem Fall müssen Sie sich einer Triage unterziehen.

Medizinische Behandlungen in diesen und ähnlichen künftigen Fällen sind aus der Grundversicherung der Krankenkasse zu streichen, können aber via Zusatzversicherung eingekauft werden.

Die Kosten fahrlässig und mutwillig herbeigeführter medizinischer Massnahmen müssen ab sofort von den Verursachern beglichen werden.

Mit jedem verlorenen Tag werden harte Massnahmen wichtiger. Es liegt eine Ausnahmesituation vor und breite Bevölkerungsschichten können sich die unnötig verursachten Kosten gar nicht mehr leisten.

Politiker, worauf wartet ihr noch? Macht endlich vorwärts! Das verbreitete Zaudern hat dazu geführt, dass unnötigerweise massivste Kosten entstanden sind und noch entstehen. Die gescheiterte Europa-Politik, verursacht aus der gleichen politischen Ecke, ist dagegen nur ein Klacks.

Markus Uebelhart, Steinhausen