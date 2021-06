Leserbrief Meinung zum CO2-Gesetz Zur Abstimmung vom Sonntag 10.06.2021, 14.14 Uhr

Möchten Sie 400 Millionen Franken sparen? Und dies pro Jahr? Eigentlich geht das ganz einfach – mit der Annahme der CO 2 -Vorlage. Wir importieren zurzeit jährlich gut 10 Millionen Tonnen Erdölprodukte und zahlen dafür beim aktuellen Ölpreis rund 400 Millionen Franken – so viel Geld fliesst jedes Jahr aus der Schweiz ins Ausland. Von diesen 400 Millionen wird immer mehr in unserem Land bleiben, wenn wir weniger Erdöl importieren. Und falls Sie glauben, dieses Geld werde nicht Ihnen zu Gute kommen, dann dürften Sie sich täuschen. Wenn die Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden, sinken die Heizkosten, die separat abgerechnet werden. Und wer aufs E-Auto umsteigt, wird schnell merken, dass man elektrisch viel günstiger unterwegs ist als mit Benzin oder Diesel. Beim CO 2 -Gesetz ist klar: Ein Nein nützt den Ölscheichs, ein Ja hingegen uns selber.