Leserbrief Meinungen, Behauptungen, Fakten Zum Thema Meinungsfreiheit 11.10.2021, 15.02 Uhr

In unserer demokratischen Schweiz dürfen wir unsere Meinungen frei äussern oder schreiben. Was aber jetzt teilweise abgeht bezüglich «Meinungsfreiheit» während der Coronapandemie, ist nicht mehr nachvollziehbar und bedrohlich. Da werden hauptsächlich von fanatischen Impf- und Massnahmengegnern wilde Behauptungen aufgestellt und mit Zahlen um sich geworfen, die keiner Überprüfung standhalten würden. Das hat mit freier Meinungsäusserung nichts zu tun, befeuert aber nur die Spaltung der Gesellschaft, die in diesen schwierigen Zeiten solidarisch sein sollte. Für einen seriösen Journalismus sind also die Redaktionen aufgerufen und gefordert, bei fragwürdigen und aggressiven Leserbriefen einen Faktencheck durchzuführen und gegebenenfalls solche Beiträge gar nicht zu veröffentlichen.