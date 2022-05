EVZ-Meister in Zug: Autogrammstunde, Umzug und Team-Präsentation

Die Höhepunkte des EVZ-Meisterumzugs durch die Stadt Zug Video: René Meier

Meisterfeier Triumphzug quer durch die Stadt: Der EVZ bewegt Zug wirklich Der EVZ feierte am Samstag den dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte ‒ bei der Autogrammstunde, beim Umzug durch Zugs Innenstadt und auf dem Arena-Platz. Marco Morosoli Jetzt kommentieren Aktualisiert 08.05.2022, 14.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um Unterschriften der EVZ-Meisterhelden auf allen möglichen Utensilien zu bekommen, musste einer gleich zweimal anstehen. Am vergangenen Mittwoch (4. Mai 2022) galt es sich ein Ticket die Autogrammstunde zu holen, und dann am Samstag (7. Mai, 2022) sich die gewünschten Signaturen zu holen.

Die 21-jährige Manuela aus Cham ist auch eine Woche nach dem Gewinn des dritten Meistertitels nur glücklich: «Es war natürlich viel spektakulärer als beim Titel vor einem Jahr.» Die Ennetseerin, die in dieser Saison 88 Prozent aller EVZ-Spiele gesehen hat, will die Autogrammkarten an ihre Zimmertüre kleben.

Edith aus Zug, eine ältere Frau, sagte: «Der EVZ macht Zug stolz.» Sie fügte dann noch, «nie die Hoffnung verloren zu haben». Um alle Autogramme zu sammeln, mussten die EVZ-Fans mehr als eine Stunde Schlange stehen. Doch alle Beteiligten hatten ein Lachen auf ihren Lippen.

Bitte Lächeln! – Reto Suri nimmt sich Zeit für seine Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Der Ansturm ist gross, ein Fanutensil mit den begehrten Unterschriften zu verschönern. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Das Anstehen nimmt man da in Kauf. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Auch Fotos werden mit einer Unterschrift aufgewertet. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Ein kritischer Blick, ob alle Unterschriften vereint sind. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Autogrammkarten liegen auf dem Tisch bereit – EVZ-Torhüter Leonardo Genoni unterschreibt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Hier verzieren die Unterschriften eine Musikanlage. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Ein stolzer Fan zeigt seine unterschriebene Musikbox. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Auch junge Fans kommen auf ihre Kosten. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Assistenztrainer Josh Holden signiert. So viel zu unterschreiben, braucht auch Konzentration. Autogrammkarten liegen zum Mitnehmen bereit. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die EVZ-Spieler sitzen in Reih und Glied, um die Fans zu begrüssen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Ein Foto mit Yannick Zehnder – das wird in Erinnerung bleiben. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Caps, Autogrammkarten oder T-Shirts – die Autogramm-Utensilien sind vielfältig. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022)

Da in Zug einige Personen beim Schätzen vorsichtig wurden, schätzte die EVZ-Mediensprecherin Jannine Kamm die Zahl der Autogramme jagenden auf rund 400 Menschen, darunter sehr viele Frauen. Viele trugen auch ein weisses EVZ-Meistershirt oder sonst ein Utensil, welches die Sympathie mit den drei Buchstaben zweifelsfrei offenbarte.

Der erste Meistertitel feierten die Zuger 1998 auf dem Landsgemeindeplatz, beim zweiten fiel die Party einem Virus zum Opfer. In diesem Jahr bekam die Meistermannschaft einen Triumphzug durch die Zuger Innenstadt. Wie im alten Rom nach siegreichen Kampagnen üblich war.

Die Spitze des Zuges übernahmen die Elit-U20-Equipe. Diese Junioren gewannen wie Zugs National-League-Team zum zweiten Mal in Folge den Titel eines Schweizer Meisters.

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 8. Mai 2022)

Dahinter eine Art von Streitwagen, auf dem ein Stier stand.

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 8. Mai 2022)

Viele EVZ-Fans stehen für die erfolgreiche Mannschaft in der Zuger Innenstadt Spalier

Erhöht unterwegs war die Zuger Meistermannschaft. Am gleichen Datum wie im Vorjahr (7. Mai 2022) stand das erfolgreiche Team auf der Ladefläche eines Lastwagens. Sie verteilten auf der langen Fahrt vom Theater-Casino über die Baarer- und die Gubelstrasse keine Geschenke. Es musste so beim Winken bleiben.

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 8. Mai 2022)

Eine Tätigkeit, welche einigen nicht so zu behagen schien. Grégory Hofmann war einer, der nur zaghaft seine Hand in Richtung EVZ-Fans bewegte. Es könnte aber auch sein, das dem einen oder anderen EVZ-Crack die kurze Meisterreise in die Heimat von Jan Kovar in die Knochen fuhr.

Reto Suri freut sich – klar, wenn ein solcher Pokal bereitsteht. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Stolz präsentieren die Zuger ihren Pokal. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Livio Stadler, Sven Senteler, Dominik Schlumpf, Yannick Zehnder (von links) mit dem Pokal. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Triumphierendes Fahnen-Schwenken: Der EV Zug lässt sich feiern. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Mehrere hundert Menschen versammelten sich, um den EVZ zu feiern. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Livio Stadler, Sven Senteler und Dominik Schlumpf (von links) posieren für den Fotografen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Zug, 7. Mai 2022) Der Stier, das Maskottchen des EV Zugs, durfte als Statue auch am Umzug teilnehmen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Begeisterte Fans schwenken ihre Fahnen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Freude ist den EVZ-Anhängern ins Gesicht geschrieben. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Der Teamgeist hört neben dem Spielfeld nicht auf: Das Knie von Zugs Reto Suri ist immer noch kaputt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Mit Megaphon und Pokal geht es durch die Stadt Zug. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Er transportiert den Stier durch die Stadt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Fans haben dieses Jahr wieder gut zu lachen – ihr Verein wurde Meister. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Fahnen werden zu Ehren der Eishockey-Helden geschwungen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Bunte Ballone am Fahrzeug – Ein bisschen Deko zur Feier des Tages muss sein! Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Gute Laune am Strassenrand. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Vor lauter Fahnen muss man die Spieler suchen. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Auch junge Fans nahmen am Umzug teil. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Yannick Zehnder blickt bestens gelaunt ins Publikum. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Gute Stimmung herrschte aber auch bei den Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Patrick Lengwiler, Yannick Zehnder und Leonardo Genoni präsentieren den Pokal. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Viele junge Eishockey-Begeisterte waren vor Ort. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Strahlende Augen beim Publikum. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Gibt es da wohl einen besseren Überblick über das Geschehen? Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die blau-weissen Fahnen waren omnipräsent – auch bei den jüngsten Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Fahnen, Ballone und natürlich der Pokal: Der EV Zug liess sich feiern. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Mehrere hundert Fans feierten ihren Eishockeyverein. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Die Mannschaft wurde auf einem Anhänger vom Kolinplatz zum Bundesplatz gefahren. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Livio Stadler, Sven Senteler und Dominik Schlumpf scheinen den Event zu geniessen. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Ein Fan macht ein Foto als Erinnerung an die grandiose Feier. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Die Strassen waren mit Menschen gefüllt. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Hans-Peter Strebel, der Präsident des EV Zug, war auch am Umzug. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Die Mannschaft liess sich von der Menschenmenge bejubeln. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Die Strasse verwandelte sich in ein fröhliches, blau-weisses Meer. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, 7. Mai 2022) Auf dem Arena-Platz fand die anschliessende Meisterfeier statt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Meistermannschaft präsentiert sich den begeisterten Fans. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Der Pokal erhält – natürlich – einen Ehrenplatz. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) EVZ-Torhüter Leonardo Genoni präsentiert den Pokal. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Nico Gross (links) und Yannick Zehnder mit dem Meisterpokal. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Rund 3000 Fans kamen auf den Arenaplatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Für musikalische Begleitung an der Meisterfeier war gesorgt. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Hochkonzentriert am Piano um die EVZ-Fans zu beglücken. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Fabrice Herzog mit seiner Familie und dem grossen Pokal. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Für das Foto posieren die beiden Schweizermeister gerne. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Die Meistermannschaft präsentiert sich auf der Bühne. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Livio Stadler macht mit Fans ein Selfie Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 7. Mai 2022) Auch die Musizierenden waren gut gelaunt auf der Bühne. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022) Claudio Cadonau lässt sich ablichten. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 7. Mai 2022)

Da passte die Bemerkung von Johnny (59) aus Inwil perfekt: «Man soll die Feste feiern, wie sie fallen.» Er fügte später noch hinzu, dass «er vom EVZ nicht genug bekomme».

Wie viele Fans auf der Umzugsroute am Strassenrand standen, ist behördlich nicht eruiert worden. Es waren auf alle Fälle sehr viele. Auf alle Fälle waren es mehr, als dies sich ein Zuger Politiker im Traum vorstellen könnte.

Die vielen Kinder, die auf der Umzugsroute zu sehen waren, dürften dereinst dafür sorgen, dass der EVZ-Zuspruch mehr als ein Generationenprojekt darstellt. So sagte der vierjährige Lennox bestimmt: «Die Blauen müssen gewinnen.» Und in dieser Art äusserten sich viele Heranwachsende.

Der Umzug in voller Länge. Video: René Meier

Und der Pokal ist wieder da, wieder da, wieder da

Zum Abschluss gab es auf dem Arenaplatz im Zuger Westen noch einmal lautstark zu hören: «Der EVZ ist Meister, Schweizer Meister.» Der EVZ-Conférencier Thomy Jeker machte auf der Bühne das eine oder andere Interview vor wohl gegen 3000 Fans von Blau-Weiss. Dann tauchte der EVZ-Pokal, und dies ziemlich gut zusammengeflickt, wieder auf der Bühne.

Zugs Leonardo Genoni mit dem Pokal vor den Fans. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zug, 8. Mai 2022)

Noch ohne Kratzer ist ein Pokal des Zuger Künstlers Urs Bischof. Er soll durch den EVZ versteigert werden. Der Erlös fliesst in den EVZ-Nachwuchs. Am 18. Mai beginnt am Zuger Sports-Festival die EVZ-Aktion «Fit4Zug». Wenn es beim EVZ in der nächsten Saison wieder so abgeht, könnte etwas Stehvermögen durchaus hilfreich sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen