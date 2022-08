Meisterschaften Zug erwartet 3000 Vereinsturnerinnen und Vereinsturner in der Herti Am ersten Septemberwochenende finden die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen erstmals im Kanton Zug statt. Tickets für die Wettkämpfe sind bereits erhältlich. 08.08.2022, 11.15 Uhr

Das Fussballstadion in der Zuger Herti ist einer der Orte, an dem die Wettkämpfe stattfinden. Archivbild: Stefan Kaiser

Am 3. und 4. September wird Zug zum Turnepizentrum des Schweizer Turnsports: Rund 3000 Turnerinnen und Turner haben sich für die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen (SMV) in der Zuger Herti angemeldet, wie die Veranstalter mitteilen. In acht Geräteturndisziplinen und drei Gymnastikdisziplinen treten etwa 120 Turnvereine aus der gesamten Schweiz gegeneinander an.

Die meisten Vereine werden aus dem Kanton Aargau anreisen, gefolgt von den Kantonen St.Gallen und Zürich. Erfreulicherweise ist die Zentralschweiz mit rund 20 Turnvereinen vertreten. Aus dem Zugerland zählt der Turnverein Hünenberg zu den Favoriten in der Disziplin Gerätekombination, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Wettkämpfe werden auf den Sportanlagen in der Zuger Herti ausgetragen. Das Wettkampfareal erstreckt sich von der Bossard-Arena, dem Arenaplatz über die Zuger Sporthalle bis hin zum Fussballstadion. Tickets für die Wettkämpfe sind unter www.smv-22.ch erhältlich.

Mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet

Am Samstag, 3. September, werden die Qualifikationswettkämpfe auf den oben erwähnten Wettkampfplätzen durchgeführt. Die Finals finden in der Bossard-Arena statt. An beiden Wettkampftagen erwarten die Organisatoren mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer in der Zuger Herti.

«Die Turnkunst auf höchstem Niveau zu bieten, ist unsere Motivation»,

hebt die OK-Präsidentin Laura Dittli hervor und ergänzt: «Dadurch sollen sowohl die Besuchenden als auch die Turnenden unvergessliche, spektakuläre Meisterschaften in Zug erleben.» (fae)

Auf dem digitalen Festführer www.smv-22.ch finden Turnende und Besuchende alle wichtigen Informationen rund um die SMV. Tickets für die Vorrunde als auch für die Finals sind hier ebenfalls erhältlich.