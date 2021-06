Unihockey Meistertitel gingen in den Kanton Zug Die Zentralschweizer Juniorenmeisterschaft sorgte für einen Schritt in die Normalität. Noel Knüsel 21.06.2021, 17.00 Uhr

Voller Einsatz an der Zentralschweizer Juniorenmeisterschaft. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 20. Juni 2021)

Einen kleinen Schritt zurück in Richtung Normalität, zumindest aus sportlicher Sicht, durften die jungen Unihockeyanerinnen und Unihockeyaner vergangenes Wochenende machen. Am 19. und 20. Juni fanden in Zug die von Zug United und Astros Rotkreuz organisierten und vom Zuger Kantonalverband zugerunihockey.ch sowie dem Zuger Amt für Sport ermöglichten Zentralschweizer Meisterschaften der B- und C-Juniorinnen sowie der C- und D-Junioren statt. Für viele Spielerinnen und Spieler seit langer Zeit die erste Möglichkeit, wettkampfmässig ein Unihockeyturnier zu bestreiten, weshalb diese Meisterschaft auch ganz im Sinne des Sportgeists und der Spielfreude stand.

Von Glücksgefühlen über Teamgeist bis hin zu vereinzelten Tränen lieferte diese Zentralschweizer Meisterschaft die ganze Palette an Emotionen und war ein voller Erfolg. Und schlussendlich zeigten die freudestrahlenden Gesichter der jungen ambitionierten Sportlerinnen und Sportler mehr als deutlich auf, wie sehr das wettkampfmässige Ausüben des Sportes in dieser pandemiegebeutelten Zeit gefehlt hat.

Vorfreude auf geregelten Meisterschaftsbetrieb

«Spiele gegen andere Mannschaften, die Turnierstimmung sind für Kinder und Jugendliche in diesem Alter auch das Salz in der Suppe und diese Würze hat während Monaten gefehlt. So ist nun die Vorfreude auf Vorbereitungsturniere nach den Sommerferien und einen geregelten Meisterschaftsbetrieb riesig gross», meint auch Köbi Eugster, OK-Mitglied des ZSM-Turniers und selbst Trainer von gleich zwei der partizipierenden Teams. Vereinzelte Zuschauer vor Ort und viele mitfiebernde Fans zu Hause per Livestream konnten zwei Tage lang Spitzenunihockey in dieser Altersstufe verfolgen. Besonders hervortun konnten sich am Samstag, dem 19. Juni, in der Kategorie der C-Junioren die Spieler der Zuger Highlands, die den Zentralschweizer-Meister-Titel nach Ägeri holen konnten. Besondere Erwähnung verdient auch die Leistung der B-Juniorinnen der Einhorn Hünenberg, die aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl in ihrer eigenen Kategorie bei den Herren mitspielten, sich bis in den Final vorkämpften und sich erst dort in einem nervenaufreibenden Spiel geschlagen geben mussten.

Dominanter Nachwuchs aus Baar

Am Sonntag konnten die etwas jüngeren C-Juniorinnen und D-Junioren ihr Können unter Beweis stellen. Sehr dominant trat dabei der Nachwuchs der White Indians Inwil-Baar auf. Nicht nur sicherten sie sich bei den Damen und den Herren den Meistertitel, sie taten dies zudem in fulminanter Art und Weise, ohne auch nur ein einziges Spiel zu verlieren. Auch Thomas Gwerder, Trainer der siegreichen D-Junioren der White Indians, schliesst sich Köbi Eugster an und freut sich, endlich wieder an Turnieren teilnehmen zu können: «Es war sehr schön, endlich wieder spielen zu können, letztes Wochenende an der Finalrunde der Juniorenliga und nun dieses Wochenende an der Zentralschweizer Meisterschaft. Wir konnten zwar auch während des Spielunterbruchs weiterhin trainieren, aber natürlich freut man sich, endlich wieder ein Turnier zu spielen, vor allem wenn es so gut organisiert ist.» Mit dem UHC Zugerland und Einhorn Hünenberg klassierten sich zwei weitere Zuger Teams auf dem Podest und liessen sich mit einem Lächeln die verdienten Medaillen überreichen. Bei den D-Junioren liefen die aus Weggis und Uri angereisten Teams den anderen Zuger Vereinen den Rang ab und klassierten sich hinter den White Indians auf den Rängen zwei und drei. Rückblickend schauen die organisierenden Vereine auf einen äusserst gelungenen Event zurück, der auf eine baldige Rückkehr zum normalen Unihockeybetrieb hoffen lässt.