Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz in ihrer Durchsetzung des Bettelverbots zurückpfeift, stellt sich die Frage, wie es um die Zukunft des Bettelverbots im Kanton Zug steht.

In einem Entscheid vom 19. Januar 2021 verurteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) die Schweiz wegen ihres Umgangs mit einer Bettlerin. Es geht um den Fall einer 28-jährigen Romni, die in Genf ihren Unterhalt als Bettlerin verdient. Da im Kanton Genf, wie in gut der Hälfte aller Schweizer Kantone, das Betteln verboten ist, wurde die Roma-Bettlerin zu einer Busse von 500 Franken verurteilt. Weil sie diese nicht bezahlen konnte, wurde sie für 5 Tage in Haft genommen.

Die 28-Jährige zog mit einer Klage vor das Bundesgericht, wo ihre Beschwerde jedoch abgewiesen wurde. Daraufhin gelangte sie an den EGMR, der ihr nun Recht gibt. Der Gerichtshof stützt sich auf den Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, in dem es um den Respekt des Privat- und Familienlebens geht. Der EGMR argumentiert, dass es Menschen in finanzieller Not erlaubt sein müsse, öffentlich auf ihre Situation aufmerksam zu machen und um Almosen zu bitten. Die Bussen gegen die Roma-Bettlerin hätten zwar dem geltenden Recht des Kantons Genf entsprochen, problematisch sei allerdings das Recht an sich, also das Bettelverbot und dessen Durchsetzung.

Kein Bettelproblem im Kanton Zug

Nach diesem Urteil der höchsten Menschenrechtsinstanz in Europa dürften die kantonalen Bettelverbote nun einen schweren Stand haben. Auch der Kanton Zug kennt ein Bettelverbot. Um die Einführung im Jahr 2012 gab es im Kantonsrat eine grosse Debatte. Seit anhin gilt das Verbot im Kanton Zug, und Verstösse werden mit einer Geldstrafe von 100 Franken gebüsst.

Auch der Kanton Zug kennt wie im Bild Lausanne im Kanton Waadt, ein Bettelverbot. Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

Doch gibt es im Kanton Zug überhaupt ein Bettelproblem? Regierungsrat und Vorsteher der Sicherheitsdirektion, Beat Villiger, sagt «Nein» und grenzt den Genfer Fall, der ans EGMR gelangte, so von der Situation in Zug ab. «Das Betteln ist ein lokales Problem, das wir im Kanton Zug kaum kennen», berichtet er.

«In Zug haben wir es eher mit vielen Strassenmusikanten zu tun und diese sind vom Bettelverbot ausgenommen.»

Mit dem Bettelverbot wolle man im Kanton Zug vor allem gegen organisierte Bettelbanden vorgehen. Villiger fügt ausserdem an: «Die Schweiz hat ein System, in dem eigentlich niemand betteln müsste», und rechtfertigt so ein Bettelverbot.

Was den Entscheid vom EGMR angeht, informiert Villiger: «Wir werden den Gerichtsentscheid intern prüfen lassen, und das kantonale Gesetz gegebenenfalls anpassen, sollte dies dem Urteil widersprechen». So würde bei allen Gerichtsentscheiden vorgegangen, wenn sie nicht im Einklang mit unseren Gesetzen sind. «Es wäre schliesslich verheerend, wenn unser kantonales Gesetz nicht den Entscheiden des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entsprechen würde».

Organisiertes Betteln lohnt sich in Zug nicht

Kantonsrat Andreas Lustenberger glaubt nicht, dass das Urteil des EGMR eine Auswirkung auf die Gesetzeslage im Kanton Zug haben wird. Er begründet: «Im kleinen Kanton Zug lohnt sich das organisierte Betteln, wie wir es aus grösseren Städten kennen, ohnehin nicht». Dennoch sei Betteln ein Problem, welches in der Schweiz nicht ganz und gar abwesend ist. «Die Menschenschlangen bei den Lebensmittelausgaben, wie wir sie in den vergangenen Monaten erlebt haben, zeigen, dass das Schweizer Sozialsystem Lücken hat», so Lustenberger.

«Die Politik und die Gesellschaft haben hier eine gemeinsame Verantwortung, dass die Armut in der Schweiz stärker bekämpft wird». Den Entscheid des EGMR hält Lustenberger für richtig, denn bei der Strafe gegen die Roma-Bettlerin stelle sich schon die Frage der Verhältnismässigkeit.

Auch Manuel Brandenberg, SVP-Kantonsrat, befürwortet den Entscheid des Strassburger Gerichts. «Warum sollte jemand nicht betteln dürfen, wenn er sonst keine schnelle Hilfe erhält?». Als Rechtsanwalt weiss Brandenberg auch die gesetzliche Lage einzuschätzen und kann das Zuger Verbot mit dem des Kantons Genf vergleichen.

«Der Entscheid könnte auch das Bettelverbot im Kanton Zug zu Fall bringen, denn dieses ist ebenfalls absolut formuliert, ohne Nuancen, die den Einzelfall betreffen, zu benennen.»

Er fügt hinzu: «Das zurzeit stipulierte absolute Verbot könnte durch den Kantonsrat aufgehoben oder nuancierter formuliert werden, damit es im Einklang mit den Vorgaben des EGMR-Entscheids liegt».

Die Meinungen bezüglich der Auswirkung des EGMR-Entscheids auf das Zuger Bettelverbot scheiden sich also. Dass das kantonale Gesetz überprüft werden wird, ist klar. Ob es angepasst werden muss, wird sich zeigen.