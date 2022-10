Menzingen: Häftling legt Feuer in seiner Zelle

Menzingen 21-jähriger Häftling legt in seiner Zelle ein Feuer Ein 21-Jähriger Häftling der Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen hat in seiner Zelle ein Feuer entfacht. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen – die Hintergründe werden untersucht. 26.10.2022, 17.48 Uhr

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bostadel in Menzingen hat ein Insasse ein Feuer in einer Arrestzelle entfacht. Der Feuerwehr Menzingen konnte den Brand rasch löschen. Der Insasse der betroffenen Arrestzelle, ein 21-jähriger Mann aus Marokko, wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Das schreiben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung.