Menzingen: 80-jähriger Autofahrer stürzt steile Böschung hinunter

Menzingen Auto stürzt 70 Meter eine Böschung hinunter – 80-Jähriger verletzt sich lebensbedrohlich Ein 80-jähriger Autofahrer stürzte in Menzingen eine steile Böschung hinunter – überschlug sich mehrmals – und kam rund 70 Meter neben der Strasse zum Stillstand. Der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt. 19.10.2022, 21.11 Uhr

Das Auto stürzte eine steile Böschung hinunter. Bild: Zuger Polizei

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Edlibach in der Gemeinde Menzingen ein schwerer Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärten Gründen ist ein 80-jähriger Mann mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und dabei eine steile Böschung hinuntergestürzt. Beim Unfall überschlug sich das Auto mehrmals und kam schliesslich nach rund 70 Metern am Waldrand neben einer Scheune zum Stillstand. Das schreiben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung.