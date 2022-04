Menzingen Nach neun Jahren dem Pächter gekündigt: Ab Mai wirtet im Restaurant Gubel ein neues Paar Der langjährige Pächter des Restaurants Gubel ob Menzingen muss gehen. Am 8. Mai eröffnet ein junges Pächterpaar das Restaurant neu – und setzt auf Saisonales aus der Region. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Das Gejohle ist schon von draussen zu hören. Es ist Nachmittag um drei Uhr, und das Restaurant Gubel ist weitgehend leer – bis auf ein paar Männer, die hinten in der Gaststube vor leeren Weingläsern sitzen und Grappa trinken. Sie tragen karierte Hemden, graue Haare, Schweissperlen auf der Stirn.

Eine spontane Zusammenkunft, wie es scheint. Die Ustrinkete ist nämlich erst Mitte April. Die Männer singen alte Armeelieder und reissen Witze auf Kosten von «alten Weibern» und «Fräuleins», ob denen man im etwa 50 Meter nebenan gelegenen Kloster wohl die Stirn runzeln würde.

Aus der Mitte der Gruppe – in der sich beim näheren Hinschauen auch eine Frau befindet – erhebt sich Christoph Gehrig, der das Restaurant Gubel die vergangenen Jahre bewirtet hat. Der 72-Jährige setzt sich mit einem gut gefüllten Glas Weisswein an einen anderen Tisch und erzählt, dass er das Restaurant per Ende April verlässt.

Der langjährige Gubel-Wirt Christoph Gehrig hört Ende April 2022 auf. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 6. April 2022)

Restaurantbesitzerin hat den Vertrag gekündigt

Er hätte gerne noch weitergemacht im Gubel, sagt Gehrig, aber er wolle dem neuen Pächterpaar Platz machen. Aussagen vertrauenswürdiger Quellen legen allerdings nahe, dass es zwischen Christoph Gehrig und dem Kloster Maria Hilf Gubel, welches das Restaurant besitzt, zu Unstimmigkeiten gekommen ist.

Auf Anfrage bestätigt die Frau Mutter Elisabeth des Klosters, Gehrigs Pachtvertrag per Ende April gekündigt zu haben. Zum Kündigungsgrund wollte sie keine Stellung nehmen.

Für Christoph Gehrig sei der Gubel wie für seine Gäste ein Kraftort gewesen, und ein Treffpunkt alteingesessener Zuger. Bevor er im Jahr 2013 das Restaurant übernommen hatte, wirtete Gehrig im Restaurant Gulm in Oberägeri. Zuvor hatte er den Rathauskeller in Zug mit aufgebaut und in der Altstadt die Fischerstube sowie das chinesische Restaurant Golden Dragon geführt. Über 40 Jahre ist Gehrig im Gastrobusiness tätig.

Das Restaurant auf dem Gubel – Kraftort und beliebtes Ausflugsziel zugleich. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 6. April 2022)

Wie es für ihn ab Mai weitergeht, wisse Gehrig noch nicht. Sich pensionieren zu lassen, sei keine Option. Lieber würde er seine Arbeit wieder aufnehmen in einem kleineren Betrieb. Schliesslich habe er viele Stammgäste, die jetzt nicht mehr wüssten, wohin sie sollen.

Das neue Pächterpaar setzt auf Regionales

Das Restaurant ist noch regulär geöffnet, also von Montag bis Freitag von 11 bis 22 Uhr, am Wochenende von 10 bis 22 Uhr. Am 16. und 18. April ist Ustrinkete jeweils ab 12 Uhr mit musikalischer Unterhaltung.

Andras Kishegyi und Angela Garofalo Bild: zvg

Das neue Pächterpaar Angela Garofalo und Andras Kishegyi eröffnet das Restaurant am Muttertag, 8. Mai. Bis dahin ist noch viel zu tun, wie Angela Garofalo auf Anfrage sagt. Nach der Übergabe gehe es ans Einrichten und Dekorieren, sagt sie, dann müssen die neuen Gerichte probegekocht, das neue Kassensystem installiert und interne Abläufe festgelegt werden.

«Eine Woche ist sicher sportlich. Aber wir stecken jetzt schon in den Vorbereitungen.»

Angela Garofalo und Andras Kishegyi übernehmen von Christoph Gehrig auch das festangestellte Personal, nämlich den Koch und eine Servicekraft. Das Konzept wird ähnlich bleiben, wie es auch die Frau Mutter des Klosters wünscht: traditionelle, gutbürgerliche Küche. «Mit frischen, saisonalen Produkten aus der Region», ergänzt Angela Garofalo.

Reservationen bereits möglich

Sie und ihr Mann seien im vergangenen Oktober vom Kloster Maria Hilf angefragt worden, ob sie das Restaurant Gubel übernehmen möchten. Garofalo ist Fitnessinstruktorin und Personaltrainerin, arbeitete aber schon in der Gastrobranche. Ihr Mann Andras Kishegyi ist seit 20 Jahren Gastronom; in den letzten sechs Jahren führte er das Restaurant Meating in der Stadt Zug.

Die beiden hätten schon länger mit dem Gedanken gespielt, das Restaurant Gubel zu übernehmen, sobald Christoph Gehrig aufhöre –, was sie ihm damals auch kommuniziert hätten. Nun ist es so weit und das Herzensprojekt wird wahr. Angela Garofalo und Andras Kishegyi nehmen Reservationen bereits jetzt entgegen unter 078 626 15 46 oder via mail@restaurantgubel.ch.

