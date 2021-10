Menzingen - Budget 2022: Der Finanzhaushalt bleibt stabil

Die Investitionsrechnung weist eine starke Investitionstätigkeit mit Bruttoausgaben von 7'683’000 Franken aus. Dies entspricht einem Investitionsanteil an den Gesamtausgaben von 24,4 Prozent. Die grössten Positionen betreffen das Projekt Schulhaus Finstersee «Sanierung Plus» mit 2,13 Millionen Franken, Strassensanierungen mit total 1,8 Millionen Franken, Ausgaben zur Planung und Umsetzung öffentlicher Bauten mit 1,2 Millionen Franken sowie die zweite Tranche der Darlehensgewährung an die Dorfgenossenschaft Menzingen mit 0,7 Millionen Franken. Die Selbstfinanzierung beträgt 1,5 Millionen Franken, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 20 Prozent entspricht. Die Gemeinde kann die Finanzierung der Investitionen vollständig aus eigenen Mitteln tätigen. Das Nettovermögen sinkt leicht auf 6,9 Millionen Franken bzw. 1508 Franken pro Einwohnerin und Einwohner. (haz)