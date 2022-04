Menzingen Christian Ehrbar soll den verlorenen FDP-Sitz zurückgewinnen Die Ortspartei nominierte kürzlich ihre Kandidaten für den Gemeinderat und den Kantonsrat. 07.04.2022, 09.03 Uhr

Nominiert: Christian Ehrbar (links) und Tom Magnusson. Bild: FDP Menzingen/PD

Der Unternehmer Christian Ehrbar soll nach dem Wunsch der FDP am 2. Oktober in den Menzinger Gemeinderat gewählt werden. «Die aktuelle Zusammensetzung des Gemeinderats ist einseitig und ein wesentlicher und aktiver Teil der Menzinger Bevölkerung ist nicht vertreten», heisst es in einer Parteimitteilung. Peter Dittli, der damalige Gemeindepräsident, wurde 2018 abgewählt.