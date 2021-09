Menzingen: Die Strasse durch das Dorfzentrum soll saniert werden

Menzingen Das Sanierungsprojekt für die enge Dorfdurchfahrt kommt endlich voran Tempo 30, eine Arkade und breitere Trottoirs: Das Zentrum soll künftig vor allem Fussgängern mehr Sicherheit bieten. 2,3 Millionen Franken sind für das Projekt veranschlagt. Die Vorlage muss aber noch vom Kantonsrat behandelt werden. Carmen Rogenmoser 07.09.2021, 05.00 Uhr

Die Kantonsstrasse durch das Dorfzentrum in Menzingen soll endlich aufgewertet werden. Bild: Maria Schmid (6. September 2021)

Enge Strassenverhältnisse, viel Verkehr und kaum Platz für den Langsamverkehr: Die Hauptstrasse durch Menzingen schlängelt sich unübersichtlich den Gebäuden entlang. Autos können sich nur knapp kreuzen. Hier stehen Restaurants, Läden, der Coiffeur, die Schule und die Mehrzweckhalle befinden sich ebenfalls in der Nähe – gefährliche Situationen sind fast an der Tagesordnung. Eine entsprechende Signalisation hilft bei der Verkehrsberuhigung. Doch genug ist das nicht.

Nun soll das Zentrum von Menzingen im Abschnitt Alte Landstrasse bis Mattenstrasse auf einer Länge von rund 240 Metern umgestaltet werden. «Für zu Fuss Gehende ist eine deutliche Verbesserung vorgesehen, indem die Trottoire verbreitert werden und eine neue Arkade an der Hauptstrasse eine durchgehende Verbindung schafft», ist der Vorlage zum Kantonsratsbeschluss betreffend Freigabe eines Objektkredits für das Projekt Umgestaltung Zentrum, Gemeinde Menzingen zu entnehmen. Diese Vorlage wird gemäss Baudirektor Florian Weber wohl noch in diesem Jahr vom Kantonsrat behandelt. Dies, weil es sich bei der Hauptstrasse durch Menzingen um eine Kantonsstrasse handelt.

Ganz neu ist das Thema hingegen nicht. Bereits seit 2015 ist die Aufwertung der Durchfahrt Thema. Damals hat der Kanton eine Mitwirkungsveranstaltung lanciert, bei der sich die Menzinger einbringen konnten. Ergebnisse daraus waren etwa die Einführung einer Tempo-30-Zone im Zentrum sowie der Bau einer Arkade im Bereich der Kirchgasse 2 bis 4, wo das Trottoir sehr schmal ist. Im Rahmen des kantonalen Entlastungsprogramms wurde das Strassenprojekt jedoch zurückgestellt.

Inputs aus dem Mitwirkungsfahren berücksichtigen

Neben der Verzögerung – eigentlich hätten die Arbeiten bereits 2018 beginnen müssen – stand auch der Umfang der Sanierung zur Diskussion. Die Baudirektion lehnte den Bau der Arkade aus Kostengründen ab. Daraufhin reichten die damaligen Menzinger Kantonsräte Monika Barmet (CVP), Andreas Etter (CVP) und Karl Nussbaumer (SVP) eine Motion ein, dass das Projekt so realisiert werden soll, wie beim Mitwirkungsprozess ausgearbeitet.

Nun kommt also Bewegung in die Sache: Das Projekt zur Umgestaltung des Dorfzentrums Menzingen befinde sich im politischen sowie im Bewilligungsprozess, so Florian Weber. Und die Arkade zur Fussgängersicherheit ist auch wieder Thema. «Es obliegt nun dem Kantonsrat, ob und wie er die Vorlage letztlich verabschiedet», sagt Weber. Zusammen mit der Vorlage wird auch die Motion der Menzinger Kantonsräte behandelt.

Neben den Arkaden sind in den Knotenbereichen Trottoirüberfahrten, die den Fussgängern Vortritt gewährleisten, vorgesehen. Die Bushaltestellen sollen den neuen Bedürfnissen entsprechend angepasst und der komplette Strassenkörper erneuert werden. Als gestalterisches Element soll ein überbreiter Randabschluss aus Naturstein den Gehbereich von der Fahrbahn optisch trennen. Die Fahrbahnbreiten sollen zudem so weit angepasst werden, dass ein Kreuzen von Lastwagen und Personenwagen bei geringer Geschwindigkeit möglich ist. Als weitere Massnahme wird im Zentrum Tempo 30 eingeführt.

Der Gemeinderat ist zufrieden

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,3 Millionen Franken. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2022 beginnen und dauern laut der Vorlage rund acht Monate.

Über die neusten Entwicklungen freut sich auch der Menzinger Gemeinderat: «Unsere Wünsche wurden aufgenommen, inklusive Arkade, und auch unser Anliegen betreffend Tempo 30 wurde berücksichtigt», sagt der zuständige Gemeinderat Herbert Keiser (parteilos). Die Menzinger Bevölkerung hat an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2020 bereits allen Kreditvorlagen – namentlich den Gemeindeanteilen an den Baukosten in der Höhe von 590'000 Franken – zugestimmt. «Die Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt war konstruktiv und wir konnten unsere Anliegen gut einbringen», ergänzt Keiser.