Menzingen Der Luegeten-Neubau soll im August bezogen werden Die Bauarbeiten im neuen Alterszentrum sind auf Kurs. Neben den guten Nachrichten zum Baufortschritt gibt es auch einen Wermutstropfen: Der Geschäftsführer Ruedi Wismer hat die Institution verlassen. Die Suche nach einer Nachfolge ist nicht einfach. Rahel Hug 21.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Bild zeigt den Blick auf den Neubau. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 19. Januar 2021)

An der Luegetenstrasse 10 in Menzingen schreiten die Bauarbeiten voran. Das Zentrum für Pflege und Betreuung Luegeten realisiert hier bekanntlich einen Neubau. Der Trakt aus dem Jahr 1965 wird komplett ersetzt, der jüngere Trakt, der in den 1990er-Jahren gebaut wurde, umfassend saniert. Bis zum Ende der Arbeiten sind die Bewohner des Alterszentrums in einem Provisorium auf dem Gelände des alten Werkhofs an der Eustrasse untergebracht.