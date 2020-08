Menzingen: Feuerwerksrakete löst Heckenbrand aus In einem Wohnquartier in der Gemeinde Menzingen ist eine Hecke in Brand geraten. Als Brandursache steht eine Feuerwerksrakete im Vordergrund. 02.08.2020, 13.12 Uhr

Im Bild deutlich zu erkennen ist, wie stark die Hecke in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bild: Zuger Polizei, Menzingen, 1. August 2020

(stg) An der Neudorfstrasse in Menzingen hat am Samstagabend kurz nach 21.30 Uhr eine Hecke gebrannt. Die sofort alarmierte Feuerwehr Menzingen war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen, wie die Zuger Polizei am Sonntag mitteilt. Verletzt wurde niemand.